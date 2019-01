Violenza stadi | Salvini | ' Sradichiamo la delinquenza nel calcio Sì a stadi di proprietà

Salvini e la Violenza allo stadio : “Sbagliato punire 12 milioni di tifosi per colpa di 6 mila ultrà” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini, al termine della riunione straordinaria dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, svoltasi con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, i vertici dello sport ed il capo della polizia Franco Gabriellico, è tornato sul tema violenza e ultrà: «Ogni settimana ci sono 12 milioni di tifosi che seg...

Violenza stadi - Malagò affronta l’argomento : “servono pene durissime” : Il problema della Violenza nel mondo del calcio è sempre più serio e per questo motivo “servono regole chiare e le pene devono essere durissime”. Sono le importanti dichiarazioni da parte del presidente del Coni Giovanni Malago‘. “Io ho gia’ partecipato a tre o quattro incontri con precedenti ministri, precedenti capi della Polizia e precedenti responsabili dell’Osservatorio, ribadendo sempre lo stesso ...

Violenza stadi - Salvini convoca riunione per esaminare il tema : Nelle ultime ore il ministro dell’Interno, Matteo Salvini ha convocato, per il giorno 7 gennaio, alle ore 16.00 presso la Scuola Superiore di Polizia, una riunione sulle manifestazioni sportive per esaminare il tema della Violenza all’interno e all’esterno degli stadi. La comunicazione arriva direttamente dal ministero precisando che alla riunione parteciperanno, oltre ai componenti dell’Osservatorio Nazionale sulle ...

Violenza negli stadi : invitati Coni - Figc e Leghe : Nella giornata di oggi sono state recapitate dal Viminale le lettere di ‘convocazione’ alle componenti del calcio per la riunione voluta dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sulla Violenza dentro e fuori gli stadi, l’incontro avrà luogo lunedì alle 16 presso la Scuola Superiore di Polizia. Invito nei confronti dei presidenti di Coni, Federcalcio, Lega di A, Lega di B, Lega Pro e Lega Dilettanti, un incontro ...