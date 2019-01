Profumo | una vita in cambio di una essenza | recensione della serie Netflix

Una nota catena di Fast Food lancia il primo ceppo per caminetti al Profumo di pollo fritto : Qual è la prima cosa che uno tenta di evitare quando prepara un buon fritto a casa? Che l’odore si propaghi ovunque, penseranno alcuni di voi. E invece no. Almeno, non per la KFC, catena di Fast Food “specialista” del pollo fritto. Per i suoi clienti infatti, KFC ha escogitato un gadget a dir poco particolare: KFC 11 Herbs & Spices Firelog, ovvero un ceppo per caminetti che rilascia un odore di pollo fritto durante la ...