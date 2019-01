viaggi.leggo

: RT @leggoit: Malaysia, il re Muhammad V rinuncia al trono e fugge con la top model - DemetrioFalcone : RT @leggoit: Malaysia, il re Muhammad V rinuncia al trono e fugge con la top model - DarioStrong86 : Malaysia, il re Muhammad V rinuncia al trono e fugge con la top model - Antonio_Sacco : Malaysia, il re Muhammad V rinuncia al trono e fugge con la top model -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Meglio l'avvenentela che il. Non ha avuto dubbi il sultanoV , che infatti non è più il re della: ha abdicato , per la prima volta nella storia del paese asiatico, , ...