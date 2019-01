L’arrivo del ballerino Vincenzo e il rischio sostituzione | la decisione della Celentano

Il presidente del Benfica apre le porte alL’arrivo di Mourinho : Il tecnico Josè Mourinho è libero dopo l’esonero con il Manchester United, negli ultimi giorni il nome dello Special One è circolato come possibile soluzione per la panchina del Benfica. Luis Filipe Vieira, presidente del club avrebbe offerto la panchina all’ex Inter dopo le dimissioni di Rui Vitoria, la risposta di Mourinho sarebbe stata negativa. “Sono suo amico ma non ho parlato con Mourinho – ha fatto sapere ...

La compagnia del cigno - anticipazioni prima puntata 7 gennaio : L’arrivo di Matteo : anticipazioni prima puntata La compagnia del cigno, cosa succede lunedì 7 gennaio Lunedì 7 gennaio 2019 andrà in onda la prima puntata de La compagnia del cigno e stiamo per darvi tutte le anticipazioni su cosa succederà. La nuova serie TV di Rai 1 è incentrata sulla vita di sette giovani che frequentano un conservatorio. […] L'articolo La compagnia del cigno, anticipazioni prima puntata 7 gennaio: l’arrivo di Matteo proviene da ...

Calciomercato Milan - ufficiale L’arrivo di Lucas Paquetà : i dettagli del contratto : Il centrocampista brasiliano ha firmato un accordo con il club rossonero che scadrà nel 2023 Lucas Paquetà è ufficialmente un giocatore del Milan. A dare l’annuncio lo stesso club rossonero con una nota sul proprio sito web. “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Flamengo il diritto alle prestazioni sportive di Lucas Paquetá. Il centrocampista brasiliano ha sottoscritto un contratto che lo lega al Club ...

In 500 per L’arrivo della reliquia di Papa Wojtyla : Oltre 500 fedeli hanno accolto nella chiesa dell'Annunziata di Oneglia la reliquia di Papa Giovanni Paolo II, che restera' a Imperia, fino a domenica prossima. La reliquia, consistente in una ampolla contenente il sangue di Wojtyla, e' stata trasferita, in processione, nella vicina basilica di San Giovanni per l'adorazione. "E' una piccola ampolla con il sangue di san Giovanni Paolo II, prelevato negli ultimi mesi della malattia del Papa - dice ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : la gioia di Caterina Ganz - la delusione di Elisa Brocard. Le parole delle azzurre alL’arrivo : La seconda tappa del Tour de Ski femminile, la 10 km tl a cronometro disputata oggi a Dobbiaco, ha due volti per l’Italia: la gioia di Caterina Ganz, che grazie al gioco dei trenini centra una gran prestazione andando per la prima volta a punti in Coppa del Mondo, e la delusione di Elisa Brocard, non al meglio per malanni di stagione. Queste le parole delle due azzurre al sito federale. La gioia di Caterina Ganz: “Ci tenevo tanto a ...

Battlefield 5 prepara L’arrivo delle microtransazioni? Le indiscrezioni al 28 dicembre : Battlefield 5 è approdato sugli scaffali da ormai un mese abbondante, un lasso di tempo più che sufficiente per il titolo di Electronic Arts di ritagliarsi un suo personalissimo spazio all'interno del panorama videoludico. A questo hanno indubbiamente contribuito le numerose promozioni messe in atto dai diversi rivenditori nel corso del periodo che ha anticipato il Natale, con la community che è andata via via ampliandosi e definendosi. ...

Manovra - slitta ancora L’arrivo del maxi-emendamento del governo. Capigruppo verso modifica del calendario : Il maxi-emendamento alla Manovra, che ridisegnerà in maniera radicale la legge di Bilancio per recepire le modifiche concordate con la Ue, potrebbe arrivare in aula al Senato venerdì alle 20 e non nel pomeriggio come sembrava probabile fino a qualche ora fa. La Conferenza dei Capigruppo è stata convocata alle 15.45 e potrebbe modificare il calendario dei lavori. Fonti citate dall’agenzia LaPresse “non escludono” che il testo ...

Manovra - rinviato ancora L’arrivo del maxi-emendamento del governo. Capigruppo verso modifica del calendario : Il maxi-emendamento alla Manovra, che ridisegnerà in maniera radicale la legge di Bilancio per recepire le modifiche concordate con la Ue, potrebbe arrivare in aula al Senato venerdì alle 20 e non nel pomeriggio come sembrava probabile fino a qualche ora fa. La Conferenza dei Capigruppo è stata convocata alle 15.45 e potrebbe modificare il calendario dei lavori. Fonti citate dall’agenzia LaPresse “non escludono” che il testo ...

MotoGp - l’Aprilia ufficializza L’arrivo di Massimo Rivola : l’ex Ferrari è il nuovo AD del team di Noale : L’Aprilia ha ufficializzato questa mattina l’arrivo in squadra di Massimo Rivola, che assumerà l’incarico di amministratore delegato Adesso c’è anche l’ufficialità, Massimo Rivola è il nuovo amministratore delegato dell’Aprilia. La Casa di Noale lo ha ufficializzato questa mattina, pubblicando un comunicato sul proprio sito. LaPresse/Photo4 Chiuso dunque il capitolo in Ferrari, Rivola adesso è pronto ad ...

Nonostante L’arrivo del freddo e della neve - il 2018 si classifica come l’anno più caldo di sempre in Europa : Nonostante l’arrivo del freddo e della neve, il 2018 si classifica fino ad ora come l’anno più caldo di sempre in Europa dove le temperature sono risultate superiori di 1,80 gradi alla media storica (1910-2000). È quanto emerge dalle ultime elaborazioni Coldiretti relativa ai primi undici mesi dell’anno sulla base della banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre dai quali si evidenzia peraltro che a livello planetario il 2018 si colloca ...

Dua Lipa ha annunciato L’arrivo della nuova canzone “Swan Song” : Farà parte della colonna sonora di un film The post Dua Lipa ha annunciato l’arrivo della nuova canzone “Swan Song” appeared first on News Mtv Italia.

Jorge Mendes svela il retroscena delL’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : “credevo fosse impossibile - poi…” : Jorge Mendes parla al Golden Boy 2018, l’agente di Cristiano Ronaldo ribadisce le motivazioni che hanno portato CR7 alla Juventus Jorge Mendes si è presentato oggi a Torino in occasione della cerimonia di premiazione del Golden Boy 2018. L’agente di Cristiano Ronaldo, premiato come Best European Player’s agent, una volta salito sul palco ha riferito ai presentatori dell’evento: “il merito dell’arrivo di ...

Fam 1×01 : L’arrivo del ciclone Shannon : Fam 1×01 trama e promo – Il primo episodio della comedy andrà in onda sulla CBS il 10 gennaio 2019. Il pilot ci aiuterà a conoscere Clem, la giovane protagonista che si è creata un nucleo felice grazie al fidanzato Nick ed ai suoi genitori. In Fam 1×01 l’armonia verrà interrotta dalla turbolenta Shannon, la sorella minore della protagonista.Fam 1×01 trama e anticipazioniClem ha fatto di tutto per lasciarsi alle spalle ...

Ariana Grande ha tranquillizzato i fan sulL’arrivo delle date del tour europeo : Ancora un po' di pazienza The post Ariana Grande ha tranquillizzato i fan sull’arrivo delle date del tour europeo appeared first on News Mtv Italia.