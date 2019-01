I mercati iniziano la settimana con lo spirito giusto

mercatini di Natale Merano 2018 : quando iniziano - date - orari - offerte B&B e area sosta camper : I Mercatini di Natale di Merano sono uno degli eventi più attesi e celebri dell’inverno altoatesino: per il mese e mezzo – da fine novembre ai primi di gennaio – in cui la città si popola di turisti e curiosi provenienti da tutta Italia e da molti Stati vicini (in particolare Austria e Germania), Merano è una vera e propria piccola capitale del Natale, ricca di scorci suggestivi, in cui si respira un’aria intima e festosa, brulicante di ...

mercatini di Natale Bolzano 2018 : quando iniziano - date - orari - opinioni e offerte pacchetti hotel : Siete interessati a scoprire qualche informazione riguardo ai Mercatini di Natale che saranno allestiti della città di Bolzano? Vi interessa sapere con precisione quando inizieranno, in quali fasce orarie li trovate aperti e magari quali sono le opinioni di coloro che li hanno visitati? Siete senza dubbio capitati nel posto giusto: di seguito nell’articolo infatti, saranno esposte tutte le informazioni al riguardo e anche molto altro ancora! Se ...

Giorgetti : "mercati iniziano a capirci" : 14.45 "Modificare le linee economiche come taluni si aspettano per l'Europa? No, andiamo avanti così. Ora anche i mercati cominciano a capire che l'Italia ha imboccato la strada giusta". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti. "Oggi i mercati si sono un po' calmati. E sulla Manovra il Governo ha detto la sua, ora vedremo in Parlamento come sarà accolta; l'Europa deve farsene una ragione",aggiunge.E sulle grandi opere: ...