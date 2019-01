Dieta fast 800 | perdi fino a 15 chili

dilei

: La dieta rapida del dottor Mosley, Fast 800, fa perdere 7 chili in due settimane nella fase d'urto, e il resto del… - Dcomedieta : La dieta rapida del dottor Mosley, Fast 800, fa perdere 7 chili in due settimane nella fase d'urto, e il resto del… - Dcomedieta : La dieta di gennaio fast, una dieta di 3-4 giorni da fare subito dopo Capodanno per chi vuole un rapido detox. - omegor : Tra i buoni propositi per il nuovo anno c'è perdere qualche chilo? Ottima idea! Ti sentirai più energico, vitale e… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Perderea 15 kg è semplice grazie alla800, un regime dimagrante altamente efficace che ha spopolato nel Regno Unito.Il suo inventore è il dottor Michael Mosley, giornalista medico della Bbc, che da anni è convinto che il digiuno possieda un potere terapeutico. Numerosi studi infatti hanno dimostrato come l’astenersi dal cibo e ridurre le calorie, sia un metodo efficace non solo per perdere peso, ma anche per depurare l’organismo e ridurre le infiammazioni che sono alla base di numerose malattie.Questo regime dimagrante è una variazione della celebre, che ha avuto il potere di scalzare e superare laDukan, resa celebre da Kate Middleton che decise di seguirla poco prima delle nozze con il principe William. La800 è rapida come la sua “capostipite” e prevede un menù giornaliero da 800 calorie.Si tratta di una ...