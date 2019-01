Banca Mondiale | si dimette il presidente Jim Yong Kim

Dimissioni improvvise al vertice della Banca Mondiale : lascia Jim Yong Kim : Dimissioni improvvise al vertice della Banca Mondiale. Il presidente, il coreano Jim Yong Kim, ha annunciato che abbandonerà la carica che ha ricoperto per 6 anni a partire dal 1° febbraio. Kim lascia ...

Banca Mondiale - si dimette il presidente Kim : Roma, 7 gen., askanews, - Il presidente della Banca Mondiale, Jim Yong Kim, ha annunciato a sorpresa che si dimetterà il mese prossimo, oltre tre anni prima della scadenza del suo mandato. 'È stato un ...

Jim Yong Kim - il presidente della Banca Mondiale - ha annunciato che si dimetterà a fine mese : Jim Yong Kim, il presidente della Banca Mondiale, ha annunciato che si dimetterà a fine mese. Il suo mandato sarebbe scaduto nel 2022. La ragione delle dimissioni non è ancora stata resa nota. La Banca Mondiale è una delle più

Banca Mondiale certifica frenata Cina - crolla fiducia top manager : Il rallentamento della seconda economia più grande al mondo è stata certificata oggi anche dalla Banca mondiale che si aspetta per il 2018 un rallentamento del Pil al 6,5% , la performance più debole ...

Malesia : Banca Mondiale riduce la previsione della crescita economica nel 2018 al 4 - 7 per cento : La Banca Mondiale ha affermato nel suo rapporto Economic Monitor che un rallentamento dell'economia globale, le crescenti preoccupazioni riguardo all'aumento della volatilità nei mercati finanziari e ...

Ruanda : Banca Mondiale conferma prospettive di crescita paese del 7 - 2 per cento nel 2018 : Kigali, 12 dic 16:20 - , Agenzia Nova, - L'economia del Ruanda manterrà per il 2018 una crescita del 7,2 per cento. Lo ha riferito la Banca mondiale nell'ultimo aggiornamento delle... , Res,

La Banca Mondiale lancia il bond sul capitale umano : La Banca Mondiale , Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, BIRS, con rating Aaa/AAA, ha lanciato obbligazioni per lo sviluppo sostenibile collegate all'indice Solactive Human Capital ...

Clima - l'allarme dell'Iss : 'Abbiamo solo 20 anni per salvare il pianeta' - La Banca Mondiale stanzia 200 miliardi : I dubbi di Usa e Brasile sull'accordo di Parigi - Con l'accordo di Parigi nel 2015 il mondo è impegnato a limitare l'aumento della temperatura a +2 gradi rispetto all'era preindustriale e idealmente ...

Kazakhstan : Banca Mondiale - puntare su riforme interne per rafforzare economia : Astana, 01 dic 12:12 - , Agenzia Nova, - Il Kazakhstan deve rafforzare le riforme interne per raggiungere l'obiettivo di entrare a far parte dei primi 30 paesi sviluppati al mondo.... , Res,