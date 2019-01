Talent scout calcio Viktor Tsygankov

lanotiziasportiva

: MASTER IN FOOTBALL SCOUTING (Corso Talent Scout con il Parma calcio I livello): 26-27 gennaio a Reggio Emilia!… - avvcataliotti : MASTER IN FOOTBALL SCOUTING (Corso Talent Scout con il Parma calcio I livello): 26-27 gennaio a Reggio Emilia!… - LeaMilkurti : Se ti dicessero che un talent scout ha notato quello che scrivi e vorrebbe fare un regalo all'umanità, facendoti di… - Jerry_3_ : @Daniele_LF9 @ManuDV7 Il mio talent scout preferito. Ha bloccato anche me, non ricordo per quale motivo -

(Di domenica 6 gennaio 2019), classe 1997, è un attaccante Ucraino in forza alla Dinamo Kiev., numero 15 sulle spalle e tantissima voglia di emergere, sta cercando, a modo suo, di far sì che i “top club europei” si accorgano che nell’Europa dell’Est sta splendendo una nuova stella.Cresciuto calcisticamente nel Vinnycja,, è un attaccante che gioca su tutto il fronte d’attacco e preferisce partecipare attivamente alla manovra della squadra piuttosto che aspettare che la palla capiti dalle sue parti.Mancino, anche se calcia con entrambi i piedi,, è dotato di uno spiccato senso del gol che fa di lui un autentico “predatore” dell’area di rigore. Non c’è palla che graviti dalle sue parti che non possa essere spinta in fondo alla porta attraverso un’acrobazia, un tiro secco o una spizzata furtiva; infatti, pur non essendo molto alto è ...