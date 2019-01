Referendum propositivo nuovo fronte di scontro ​Salvini | Serve quorum

ilgiornale

(Di domenica 6 gennaio 2019) Si apre unall'interno del governo. E riguarda un'altra delle battaglie del Movimento 5 Stelle: il. La riforma che porta la firma del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, approderà in Aula alla Camera il 16 gennaio prossimo, ma solleva perplessità anche tra gli esponenti della Lega. A spaccare le due anime dell'esecutivo è la questione del, che nei sogni dei pentastellati dovrebbe essere abolito. Ma nelle questione ora interviene apertamente anche Matteo Salvini, che rende espliciti i malumori dei suoi. "Coinvolgere i cittadini è fondamentale e la Svizzera è un modello", ha spiegato il vicepremier e ministro dell'Interno al Tg3, "Ma un minimo dibisogna metterlo, altrimenti qua si alzano in dieci la mattina e decidono cosa fare". Contro l'idea di cancellare una quota minima di votanti per rendere valida la ...