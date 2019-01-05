Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 09 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ DEL 05 GENNAIO 2019 ORE 8.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 05 GENNAIO 2019 ORE 7.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PONTINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIENSE SULLA A91 Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO PERCORRENDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE LAURENTINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIENSE SULLA A91 Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA IN CARREGGIAta interna SEMPRE IN INTERNA E SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA ARDEATINA ED OSTIENSE MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIENSE SULLA A91 Roma FIUMICINO TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA IN CARREGGIAta interna SEMPRE IN INTERNA E SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA ARDEATINA ED OSTIENSE MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIENSE SULLA A91 Roma FIUMICINO TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA TIBURTINA E OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE E RomaNINA SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E Roma TERAMO RIMANENDO IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEMPRE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN COMPLANARE ESTERNA SULLA A91 Roma – ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PERCCORENDO VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STRADA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 11.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 04 GENNAIO 2019 ORE 9.35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 09 | 30
VIABILITA’ DEL 05 GENNAIO 2019 ORE 9.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 09:30 (Di sabato 5 gennaio 2019) VIABILITA’ DEL 05 GENNAIO 2019 ORE 9.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO STRADALE GHIACCIATO O INNEVATO BISOGNA GUIDARE DOLCEMENTE, IN MODO FLUIDO E MODERANDO SEMPRE LA VELOCITÀ. PRESTARE ATTENZIONE QUINDI SULLE STRADE REGIONALI FORCA D’ACERO, SALTO CICOLANA, DI SORA E DELLA VANDRA. DOVE PER NEVE E GHIACCIO SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANEVE. TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PASSIAMO AL TRASPORTO METROFERROVIARIO: SULLA LINEA DELLA METRO C, LA CIRCOLazioNE È ...
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romadailynews : Traffico Roma del 05-01-2019 ore 09:30: VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 9:20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 09:30', su #spreaker… - allnews24eu : Torre Annunziata, fermato il pistolero della pescheria o' vangelista: è un 18enne - AllNews24 - Lo scorso 30 dice… -
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