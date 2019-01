Smog | l’aria inquinata riduce la produttività dei lavoratori | studio in Cina

meteoweb.eu

: Vivere nello smog: le 10 nazioni con l'aria più inquinata - metallirari : Vivere nello smog: le 10 nazioni con l'aria più inquinata - movesion : Continua l’emergenza smog in alcune regioni del nord. Le condizioni dell’aria dipendono da istituzioni e cittadini.… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Calo di? Colpa dell’ariache si respira sul posto di lavoro. Non è la scusa fantasiosa di un impiegato per giustificare un momento non particolarmente brillante in fatto di performance, ma il dato scientifico che emerge da unocondotto inda ricercatori della National University of Singapore (Nus). Gli esperti mostrano che l’esposizione all’inquinamento atmosferico nell’arco di diverse settimane non è solo negativa per la salute, ma può anche ridurre il rendimento dei dipendenti e i risultati aziendali. “In genere – spiega uno degli autori, Alberto Salvo del Dipartimento di economia, Facoltà di arti e scienze sociali della Nus – si tende a pensare che le imprese traggano vantaggio da normative lassiste sull’inquinamento, risparmiando sulle apparecchiature per il controllo delle emissioni e cose simili. ...