Sci | Cdm | Mikaela Shiffrin domina lo slalom di Zagabria

Slalom Zagabria: nessuna sorpresa - vince Mikaela Shiffrin! Coppa del Mondo di sci femminile, 5 gennaio.

Cdm Sci : dopo la discesa libera - Paris vince anche il Supergigante - : Straordinario risultato per l'azzurro che bissa il successo di ieri, 28 dicembre. A Bormio, l'altoatesino ha preceduto di un solo centesimo l'austriaco Matthias Mayer. Subito fuori invece Christof ...

La statunitense Mikaela Shiffrin (49"64) è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo a Semmering (Austria), ultima gara del 2018. Seguono la slovacca Petra Vlhova (50"12) e la svedese Frida Hansdotter (50"17).

Sci alpino - Peter Fill salta il week-end di CdM a Bormio : infortunio alla schiena per l’azzurro : L’azzurro costretto a rinunciare alle gare di Bormio a causa di un forte mal di schiena Peter Fill rinuncia a partecipare alle gare della Coppa del Mondo maschile sulla pista Stelvio di Bormio in programma venerdì e sabato, a causa di un forte mal di schiena. AFP/LaPresse “alla vigilia di Natale – spiega il discesista azzurro – allenandomi in slalom a Selva di Val Gardena mi sono procurato uno stiramento alla schiena sul lato ...