Rifiuti e roghi a Roma | Raggi prepara dossier per la procura

A Roma anno nuovo - Rifiuti vecchi : Capodanno tra roghi e spazzatura per strada : nuovo anno, vecchi problemi per la Capitale: all'alba del 2019, il problema di Roma con la spazzatura sembra tutt'altro che risolto. La mattina del primo giorno dell'anno vede rifiuti per strada, ...

Roma - emergenza Rifiuti dopo Natale : cassonetti pieni e anche alcuni casi di roghi. Ama : “2mila operatori in azione” : L’emergenza era stata annunciata e le criticità si sono materializzate. A Roma dopo Natale l’Ama, la municipalizzata dei rifiuti, è chiamata a un’accelerazione per fare fronte all’sos rifiuti. Difficoltà nella raccolta rifiuti si registrano a macchia di leopardo in tutta la Capitale. E immagini di cassonetti stracolmi e sacchetti in strada rimbalzano sul web. alcuni sono stati dati alle fiamme dal centro alla periferia. ...

Roghi tossici. Angelilli-Parisi : domani workshop sul Piano regionale Rifiuti. : Roghi tossici. Angelilli-Parisi: domani workshop sul Piano regionale rifiuti. Martedì 4 dicembre, ore 17:30, Hotel Domidea, via R Costi 17-21, Roma. I Consiglieri della Regione Lazio Stefano Parisi e Roberta Angelilli hanno organizzato per domani, martedì 4 dicembre, a partire dalle ore 17:30, un workshop per parlare del Piano regionale dei rifiuti, con particolare focus sulla prevenzione e il contrasto al fenomeno dei cosiddetti Roghi ...

Roghi di Rifiuti in Lombardia - l’antimafia : “Possibile patto ‘ndrangheta-camorra” : In almeno uno degli oltre venti Roghi di rifiuti registrati in Lombardia dall’inizio dell’anno si intravede un patto fra ‘ndrangheta e camorra. Lo ha affermato Alessandra Dolci, coordinatrice della Direzione distrettuale antimafia di Milano, intervenuta a un’iniziativa all’Università Bocconi organizzata da Bocconi Students Against Organized Crime. “Abbiamo sentore che in un caso possa esserci una ‘Santa ...

Rifiuti - CdM a Caserta : firmato protocollo d'intesa sui roghi : Il governo controllerà e chiuderà le aziende abusive che producono scarti di contraffazione. Min.Costa: chi inquina meno paga meno - Il Consiglio dei ministri si è riunito nel pomeriggio a Caserta sul ...

A Caserta Conte coi vicepremier cerca una soluzione ai roghi di Rifiuti : Il governo sottoscriverà con il presidente della Regione De Luca e i prefetti di Napoli e Caserta un piano di azione per fronteggiare l'emergenza. Tra le misure anche l'invio nella Terra dei Fuochi di ...

Rifiuti : Conte dichiara 'guerra ai roghi' tossici. Oggi Cdm a Caserta sulla 'Terra dei Fuochi' : Al vertice saranno presenti il premier e 7 ministri. Fra le misure anche una cabina di regia con le amministrazioni locali. Ma restano le distanze tra Lega e M5s sull'utilizzo dei termovalorizzatori. ...

Rifiuti - Cdm a Caserta. Conte media tra i vicepremier e annuncia piano del governo : 'Stop roghi tossici' : Ma sui termovalorizzatori restano le distanze tra gli alleati di governo, anche se Salvini si dice 'fiducioso' che con Di Maio troverà un'intesa. E il Governatore De Luca attacca: 'Hanno fatto più ...

Dai roghi alle infiltrazioni mafiose : il dossier Rifiuti in Campania - : La regione rischia presto una vera emergenza: negli ultimi cinque mesi si sono verificati otto incendi e per le strade o nelle piazzole ci sono 5 milioni di tonnellate di immondizia da rimuovere. In ...

Rifiuti e Terra dei fuochi - Conte : "Basta con i roghi tossici" | Prevista una cabina di regia a Palazzo Chigi : Lunedì il premier firmerà a Caserta il "Protocollo d'intesa per un'azione urgente nella Terra dei fuochi", che prevede anche un piano di controlli ad hoc sul territorio. Intanto il ministro dell'Interno si dice ottimista sul nodo inceneritori

Conte lancia Piano Rifiuti : «Basta ai roghi tossici». Salvini : ottimista su intesa con Di Maio : ... «Nel nostro contratto di governo - ricorda Luigi Di Maio - c'è l'economia circolare, ci sono i cicli virtuosi dei rifiuti, c'è il grande sviluppo delle tecnologie alternative per l'energia ...

Emergenza Rifiuti - l'ira di De Luca : 'Dalle zuffe politiche più danni dei roghi' : C'è chi fa finta di difendere la legalità, dopo aver approvato un condono fiscale che è un incoraggiamento ai protagonisti di un'economia sommersa che è all'origine di tanti roghi. Sono vergognosi e ...

Dopo le tensioni Salvini-Di Maio Conte lancia Piano Rifiuti : «Basta ai roghi tossici» : ... «Nel nostro contratto di governo - ricorda Luigi Di Maio - c'è l'economia circolare, ci sono i cicli virtuosi dei rifiuti, c'è il grande sviluppo delle tecnologie alternative per l'energia ...

Rifiuti - Conte : basta ai roghi tossici - mai più terre dei fuochi : Roma, 18 nov., askanews, - 'basta ai roghi tossici, mai più terre dei fuochi. Lunedì sarò a Caserta, con sette ministri di questo Governo, per firmare il 'Piano d'azione per il contrasto dei roghi di ...