Reddito | a chi spetta

Ecco la bozza : Reddito anche a stranieri residenti da 10 anni - carcere fino a sei anni per chi froda. Quota 100 al via dal 1° aprile : Sono 27 gli articoli che compongono il decreto legge per il reddito di cittadinanza e Quota 100. E' quanto emerge da una bozza del provvedimento intitolato "Decreto legge contenente disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e a interventi in materia pensionistica" che l'ANSA è in grado di visionare. Il reddito di cittadinanza potrà essere chiesto oltre che dai cittadini italiani in condizione di ...

Reddito - Cgia : rischio 3mld a lavoro nero : 10.32 C'è il rischio che la metà dei 6 miliardi che il governo erogherà per il Reddito d i cittadinanza, pari a 3 miliardi di euro, possa "finire nelle tache di persone che non ne hanno diritto". A denuncioare il rischio è la Cgia di Mestre. E' possibile cioè "ipotizzare che circa la metà della platea dei teorici destinatari di tale misura potrebbe essere posta da persone che lavorano in maniera irregolare", avverte la Cgia.

Metà del Reddito di cittadinanza finirà nelle tasche di chi lavora in nero? Uno studio : Metà della spesa per il reddito di cittadinanza, pari a 3 miliardi, andrà a chi lavora in nero? A porsi l'interrogativo è la Cgia di Mestre che in una nota spiega: "Sulla base delle indiscrezioni apparse nei giorni scorsi, i soggetti che beneficeranno del cosiddetto reddito di cittadinanza potrebbero essere poco più di 4 milioni, pari a 1.375.000 nuclei familiari coinvolti". Un dato ...

Reddito minimo fino a 18 mesi Il lavoro e il limite dei 250 chilometri : Per il provvedimento sono stati stanziati 7,1 miliardi per il 2019 dopo il taglio di due miliardi imposto dall’Ue

