Nuovo inedito di Fedez feat Tedua & Trippie Redd | “Che Cazzo ridi”

Huawei P30 : ecco come sarà/ Video inedito svela il Nuovo top di gamma : tripla fotocamera e full display : Huawei P30: ecco come sarà. Video inedito svela il nuovo top di gamma: tripla fotocamera e full display. Sale altissima l'attesa

Fedez - «Che cazzo ridi» il Nuovo inedito con Tedua e Trippie Redd : «Già primo su iTunes e Apple Music» : di Luca Calboni ' Volevo cambiare il mondo con le mie idee, è stato più facile cambiare idea '. Si chiama Che ca**o ridi il nuovo singolo di Fedez estratto dal suo album Paranoia Airlines , in uscita ...

Antonella Ruggiero saluta il Nuovo anno lanciando l’inedito “Senza” : “Quando facevo la cantante” è la nuova opera discografica di Antonella Ruggiero in sei dischi e centottanta pagine di approfondimento musicale e sperimentazione fotografica. Centoquindici brani in cui l’interprete e autrice raccoglie il meglio delle registrazioni live dal 1996 ad oggi, insieme a brani registrati sia in concerto che in studio, mai pubblicati prima. Un lungo viaggio nella ricca e imprevedibile carriera solista della cantante ...

Esce oggi "Patty" il Nuovo inedito del cantautore Bonaveri : Bonaveri dunque è un artista completo, capace di coinvolgerci in tutto il suo mondo e con il nuovo singolo "Patty" ci regalerà sicuramente un'altra "poesia" in musica.

L’inedito Needy di Ariana Grande dal Nuovo album Thank You - Next è un ritorno al soul di Dangerous Woman? : Needy di Ariana Grande, già con la sola anteprima apparsa online a sorpresa, farà drizzare le orecchie ai tanti che hanno amato l'album Dangerous Woman. Mentre continua a raccogliere i frutti di Thank You, Nex , il suo ultimo singolo che ha raggiunto record di vendite e di flussi streaming certamente inattesi, la popstar prepara l'uscita del suo prossimo album, che si intitolerà esattamente come il brano. E per stuzzicare l'attenzione e le ...