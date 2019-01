Calciomercato West Ham – Gli ‘Hammers’ sulle tracce di Candreva | niente cessione invece

Calciomercato Sampdoria - futuro in Premier League per Defrel? Ci sono Fulham - Watford e West Ham : Un inizio di stagione più che positivo, con un impatto non indifferente con la maglia della Sampdoria . Diverse reti nella prima parte di campionato, 6 in totale in 18 presenze fin qui,, poi una ...

Calciomercato West Brom : ufficiale l’arrivo di Holgate dall’Everton : Calciomercato Championship: West Bromwich Albion, dall’Everton arriva un difensore in prestito fino al termine della stagione.Calciomercato West Brom Holgate / Il club delle West Midlands è riuscito ad assicurarsi sino al termine della stagione il difensore Mason Holgate dall’Everton. Come conferma il sito ufficiale dei Baggies, il classe ’96 arriva in prestito. Il giovane difensore inglese, ex Under 21, voluto fortemente ...

Calciomercato West Ham : Nasri esordirà contro il Brighton : Calciomercato Premier League: l’ex City ha firmato un contratto con il West Ham fino al termine della stagione. Ritrova Manuel Pellegrini.Calciomercato West Ham Nasri / Secondo quanto riporta il ‘Daily Star’, il centrocampista francese, classe 1987, Samir Nasri potrebbe esordire con la maglia degli Hammers già a partire dall’impegno casalingo contro il Brighton in programma il 2 gennaio.Il West Ham avrebbe offerto un ...

Calciomercato : Gabigol può andare al West Ham - contatti in corso : Sirene inglesi per Gabigol. La Premier League corteggia il brasiliano di proprietà dell'Inter, in prestito al Santos. Difficilmente il giocatore resterà in Brasile: a lui sono interessati il West Ham ...

Calciomercato West Ham - piace un difensore del Manchester United : Calciomercato Premier League: gli Hammers vorrebbero tentare il colpo grosso in difesa, prelevando dai Red Devils a gennaio Antonio Valencia.Calciomercato West Ham Antonio Valencia / Dopo essere finito ai margini nel Manchester United, Antonio Valencia potrebbe lasciare Old Trafford per trovare spazio nel West Ham.Nel futuro del terzino destro ecuadoregno, come riportato stamane dal ‘Daily Star’, c’è infatti ...

Calciomercato Premier - West Ham : Nasri si allena con la squadra - firma vicina : Samir Nasri potrà tornare sui campi di calcio solo da gennaio 2019, ma per farlo ha bisogno di trovare una squadra. L’occasione gliela sta offrendo il West Ham. L’ex nazionale francese, 31 anni, infatti si sta già allenando con gli Hammers pronti a fargli firmare un contratto di sei mesi con ingaggio determinato dalle presenze. L’ex Arsenal, Manchester City e Siviglia, che nello scorso gennaio ha rescisso con ...