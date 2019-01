Benatia vorrebbe lasciare la Juve a gennaio | ma per Allegri è una follia RUMORS

Blastingnews

: @sy_healthy -Dybala viahahahahahahahahah. -Benatia ha detto che vorrebbe giocare. Allegri ha risposto 'stai halmo'… - BigSadBob : @sy_healthy -Dybala viahahahahahahahahah. -Benatia ha detto che vorrebbe giocare. Allegri ha risposto 'stai halmo'… - AntiGufo : @jason05_ Ci si lamenta delle frasi fatte nei post partita e nelle conferenze stampa. Se un professionista come Ben… - MANDZUKlNG : RT @forumJuventus: [GdS] Benatia cupo perchè gioca poco, a 31 anni vorrebbe una squadra che possa garantirgli più continuità. Ma la Juve a… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) In questo periodo la maggior parte dei giocatori dellantus stanno trascorrendo le vacanze invernali in luoghi caldi per rilassarsi con le famiglie. Medhiche ha scelto Dubai, ieri ha festeggiato il compleanno del figlio Kays. Alla festa erano presenti Miralem Pjanic con il figlio Edin e Cristiano Ronaldo Junior. Il marocchino era felice in famiglia, ma se pensa alla sua vita lavorativa si sente poco apprezzato per l’esiguo spazio di gioco concessogli da Massimiliano. Durante i festeggiamenti un cameriere ha chiesto al difensore di dedicargli un gol, ma lui ha risposto che per segnare ha bisogno di giocare. Durante uno dei suoi sfoghi l'ex Bayern Monaco aveva dichiarato di volerTorino già aI motivi del malumore L’anno nuovo è arrivato e Medhi è rimasto con la stessa convinzione manifestata a novembre, tanto più che le sei presenze raggranellate ...