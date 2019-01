Salvini pronto a mandare gli ispettori nei comuni ' ribelli' sul decreto Sicurezza

Decreto Sicurezza - scontro Sindaci-Salvini. Conte media : "Pronto a incontrare Anci insieme al Ministro" : Torna caldo il tema migranti dopo il serrato botta e risposta tra il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e alcuni sindaci, in testa Leoluca Orlando , primo cittadino di Palermo, sull'applicazione ...

Decreto Sicurezza - Conte 'Pronto a incontrare Anci con Salvini'. Il ministro 'Sindaci traditori'. Sala 'Cambi la legge' : Politica I sindaci contro il dl Sicurezza. Orlando e De Magistris: "Non lo applichiamo". Salvini: "Ne risponderanno legalmente" di TIZIANA TESTA

Migranti - de Magistris : ‘Pronto ad aprire il porto di Napoli per la Sea Watch’ Salvini : ‘Scali italiani chiusi - pacchia finita’ : Luigi de Magistris sulla scia di Leoluca Orlando. E Matteo Salvini che risponde a entrambi. Il decreto Sicurezza e l’accoglienza dei Migranti continuano a tenere banco nel dibattito politico, con diversi sindaci che esprimono dubbi e critiche sulla sua applicazione. Dopo che mercoledì il sindaco di Palermo aveva annunciato che non metterà in pratica le nuove norme che negano la possibilità di concedere la residenza a chi ha un permesso di ...

M5S pronto a fare una richiesta incredibile all'alleato Salvini : L'inchiesta sui fondi della Lega agita la maggioranza di governo. 12 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Pensioni - il piano di Conte con Junker : così è pronto a fregare Salvini : Tuttavia, al ministero dell'Economia, dove si stanno mettendo a punto i nuovi numeri da presentare a Bruxelles, si sta lavorando anche all'ipotesi di una 'quota 104' , che di fatto retro-tarerebbe la ...

De Magistris - pronto partito contro la "deriva fascista" di Salvini : Non è una prospettiva politica del cambiamento , come tanti elettori cinque stelle hanno inteso' . De Magistris nega le intenzioni di voler attingere dall'elettorato pentastellato: 'Nessuna opa.' , ...

Ecco come Matteo Salvini farà cadere il Governo : pronto per Palazzo Chigi : I palazzi della politica erano coscienti sin dall’inizio che il matrimonio Lega M5S fosse solo di facciata e destinato a

Confermato il sequestro dei 49 milioni alla Lega. Ma Salvini ha già pronto un altro partito : La corte d’Appello di Genova ha Confermato, giusto oggi, la confisca di 49 milioni di euro alla Lega. La sentenza del processo sui rimborsi elettorali ottenuti dal partito tra il 2008 e il 2010 ha visto la condanna un anno e 10 mesi Umberto Bossi, a 3 anni e nove mesi l’ex tesoriere del Carroccio Fr

Manovra bocciata - Salvini 'Lettera Ue Aspettiamo quella di Babbo Natale'. Conte 'Pronto a dialogo con Juncker' : La bocciatura della Manovra era attesa. E forse anche le reazioni da parte dei leader di governo erano state studiate. Matteo Salvini è il primo a esternare e parte da una battuta: 'È arrivata la ...

VIRGINIA RAGGI ASSOLTA - PRONTO RIMPASTO GIUNTA M5S/ La sindaca : "fallita l'Opa di Salvini su Roma" - IlSussidiario.net : VIRGINIA RAGGI ASSOLTA per inchiesta nomine: sindaco Roma, 'Opa della Lega fallita'. Reazioni Di Maio e Di Battista contro i giornalisti, polemiche Pd

Matteo Salvini è pronto a fare cadere il Governo : Il Giornale non ha dubbi. La Lega di Matteo Salvini è pronta a mollare i grillini. Il “divorzio imminente” sta

Il premier Conte pronto a concedere 1 miliardo di euro per il dissesto. Salvini lo stoppa : "Ne servono 40" : ... dopo le devastazioni di questi giorni, sono anche i dati diffusi da Legambiente, secondo i quali l'Italia è tra le prime nazioni al mondo per risarcimenti da maltempo: sono 61,5 i miliardi di euro ...

Decreto immigrazione : cresce la fronda M5s - ma per Salvini è pronto il soccorso nero di FDI : Matteo Salvini non vuole correre rischi sul Decreto immigrazione e prepara la strategia per rintuzzare le annunciate defezioni in casa 5 Stelle. pronto un mini accordo con Fratelli d'Italia che, in cambio del via libera su alcune proposte, agevolerà il passaggio del provvedimento e potrebbe disinnescare alcuni emendamenti dei dissidenti grillini.--Elena Fattori, Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Matteo Mantero, per cominciare. Ma la lista dei ...

Salvini è pronto a prendersi Roma - e Meloni potrebbe essere il suo candidato : La frequenza quotidiana delle schermaglie verbali tra Lega e M5s sulla gestione del Campidoglio tradisce l'avvicinarsi del 10 novembre, quando la sentenza di primo grado del processo che vede la sindaca Virginia Raggi imputata per falso chiarirà la direzione di marcia della politica Romana, e non solo, per il 2019. Leghisti e 5 Stelle, alleati nel governo gialloverde, negli enti locali tornano a sedere in schieramenti opposti e la ...