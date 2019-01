Roma Max Dedo in concerto all’Auditorium Parco della Musica

Da Napoli alla riviera Romagnola - scacco al tesoretto della camorra : maxi sequestro da 4 milioni : A Villaricca, San Vito Chietino e Cesenatico, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, all'esito di un'attività di indagine patrimoniale, hanno dato esecuzione a un decreto di ...

Max Biaggi - 'Tra due mesi torno in moto' / Il pilota Romano pronto a rimontare in sella - ma in che categoria? : Max Biaggi spiazza tutti: 'Tra due mesi torno in moto'. Il pilota romano a sorpresa si prepara per un grande ritorno dopo il brutto incidente del 2017

Maxi sequestro a Roma e Verona delle confezioni di funghi congelati con pachino e speck : I carabinieri del Rac di Parma e Parma hanno sequestrato nelle province di Roma e Verona 2.545 confezioni e 89.448 astucci per il confezionamento di "funghi misti congelati con pachino e speck": il pomodoro pachino IGP è stato utilizzato senza l'autorizzazione del consorzio di tutela.Continua a leggere

Max Gazzé - a Roma l'anteprima del tour per i vent'anni di 'La favola di Adamo ed Eva' : SCALETTA: "Etereo" "Vento d'estate" "Come si conviene" "Raduni ovali" "L'origine del mondo" "L'amore pensato" "Nel verde" "Comunque vada" "Due apparecchi cosmici per la trasformazione del cibo" "Casi ...

Scaletta e ingressi per i concerti Max Gazzè a Roma per La Favola di Adamo ed Eva : info utili e biglietti : I concerti di Max Gazzè all'Auditorium Parco della Musica inaugurano la stagione dei live che l'artista Romano ha voluto dedicare al suo album più celebre, quello con il quale ha dato una svolta alla sua carriera. Sul palco sarà quindi riproposto l'intera tracklist contenuta nel disco, con un ritorno al pop dopo il tour sinfonico che l'artista ha voluto dedicare ad Alchemaya. I biglietti per i concerti sono ancora in prevendita su ...

Max Gazzè - La favola di Adamo ed Eva tour-20 anni : da domani tre eventi unici a Roma : Correva l'anno 1998 quando uno dei più apprezzati cantastorie dei nostri giorni, Max Gazzè , raccontava con ironia la sua prima favola, quella di Adamo ed Eva, accompagnato da un basso che scandiva, ...

Manovra - in maxiemendamento fondi per metropolitana e buche Roma : Nel maxiemendamento alla Manovra spuntano anche fondi per Roma: 145 milioni in tre anni per il potenziamento e la manutenzione delle linee della metropolitana e 60 milioni in due anni per il ...

Max Rendina ed Emanuele Inglesi nella commissione sportiva dell’Automobile Club Roma : Max Rendina, ideatore del Rally di Roma Capitale e Campione del Mondo Rally Produzione 2014, è stato inserito, insieme al suo storico navigatore Emanuele Inglesi, nella commissione sportiva dell’Automobile Club Roma La Presidente dell’Automobile Club Roma Giuseppina Fusco con il Direttore Riccardo Alemanno hanno creato la commissione sportiva dell’Ente pubblico Romano. A presiedere l’organo dell’Automobile Club Roma è ...

Manovra - bozza del maxi-emendamento : niente Tari in bolletta - rispunta il Genio per le strade di Roma : L’aula del Senato dovrà aspettare fino a sabato per vedere il testo del maxi emendamento che ridisegna la Manovra. Dalle ultime bozze emergono però novità sui fronti che più hanno fatto discutere negli ultimi giorni. Non trova spazio, per esempio, la proposta di far pagare la Tari attraverso la bolletta elettrica, come prevedeva un emendamento della Lega che limitava comunque questa facoltà ai Comuni in stato di dissesto. E’ stata ...

Manovra - nel maxiemendamento 40 milioni per le buche di Roma : arriverà l'Esercito : Lo annuncia all'Adnkronos il sottosegretario all'Economia Laura Castelli. 'Prevediamo -afferma- l'estensione per il 2019 del trattamento di Cassa integrazione salariale straordinaria per i dipendenti ...

Maxi villaggio di Natale nel centro commerciale Porta di Roma : Il centro commerciale Porta di Roma si veste a festa: allestito un Maxi villaggio di Natale. Un'attrazione spettacolare per grandi e piccini.

Roma - dal 1° gennaio al massimo 60 bus turistici in centro al giorno e maxi-tariffe Albergatori : ‘Licenzieremo 2.500 persone’ : massimo 60 mezzi all’interno dell’attuale Ztl centro Storico, prezzi decuplicati per i carnet annuali e raddoppiati per gli ingressi giornalieri. “Ma ora licenzieremo almeno 2.500 dipendenti”, minacciano le imprese. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva, presentata dalle associazioni di categoria, contro la delibera del Campidoglio che cambia le regole di accesso per i bus turistici nel centro cittadino. Sebbene il secondo ...

Maxirogo di via Salaria a Roma - il dg Arpa : 'Chiudete le finestre. I dati su fumi tossici venerdì' : 'Tenere chiuse le finestre è una precauzione necessaria. Per i dati su diossine, pcb e ipa bisognerà attendere venerdì'. Così il direttore generale dell'Agenzia regionale del Lazio per la protezione ...