Napoli | preoccupazione tra i cittadini | uomo minaccia i passanti per strada

Blastingnews

: #DLSICUREZZA, #DELUCA: #PREOCCUPAZIONE #SINDACI FONDATA, #SALVINI PENSA SOLO A #TWEET (9Colonne) Napoli, 4 dic -… - SteAlbamonte : #DLSICUREZZA, #DELUCA: #PREOCCUPAZIONE #SINDACI FONDATA, #SALVINI PENSA SOLO A #TWEET (9Colonne) Napoli, 4 dic -… - cara_italia : De Magistris: “La preoccupazione per le condizioni delle persone che avete sottratto al mare mi spinge, a nome dell… - stephenogongo : De Magistris: “La preoccupazione per le condizioni delle persone che avete sottratto al mare mi spinge, a nome dell… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Una vicenda che senza ombra di dubbio scatenerà numerose reazioni e probabilmente susciterà polemiche, perché ciò che si sta verificando a, in particolare nel quartiere Vasto, sta già facendo molto discutere. È da diversi giorni ormai, infatti, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, che uno straniero immigrato in Italia, mantiene dei comportamenti poco consoni alla nostra società, fermando le automobili che si trovano di passaggio per urlare contro gli occupanti, insultando la gente che cammina tranquillamente per lae accendendo dei fuochi sui marciapiedi della zona. Inevitabilmente la tensione nel quartiere in questione è cominciata a salire e le persone residenti nella zona cominciano a lamentare la presenza di questo individuo poco raccomandabile.Paura a: migrantee urla ai, paura nel quartiere Vasto Tutto ciò, ovviamente, non fa ...