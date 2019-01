L’Inps del cambiamento | attaccata | paralizzata e commissariata

Pensioni - per l’avvio della quota 100 arriva la task force delL’Inps : L'avvio della quota 100, il sistema che permetterà ad alcuni lavoratori di anticipare la pensione, si preannuncia caotico. Per questo motivo, come spiega il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, si sta pensando di superare le iniziali difficoltà attraverso una task force dell'Inps "per far fronte alle richieste".Continua a leggere

Pensioni - si avvicina quota 100 e arrivano le buste arancioni delL’Inps : Da qui alla fine dell'anno l'Inps invierà un milione di buste arancioni: si tratta di lettere con cui l'istituto di previdenza fornisce ai lavoratori le informazioni sulla loro futura pensione, con l'estratto conto contributivo e le istruzioni per accedere al simulatore da cui è possibile calcolare sia l'assegno previdenziale che la data in cui sarà possibile andare in pensione.Continua a leggere