Coppa Italia 2019 calcio | ottavi di finale | date | programma | orari e tv Il calendario

SuperCoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

SuperCoppa italiana 2018 in Arabia Saudita : il caso donne allo stadio e le polemiche spiegate bene : L'Italia è il secondo paese fornitore dell'Arabia Saudita nell'unione europea dopo la Germania, e l'ottavo al mondo. È evidente che tornare indietro e non giocare là, a questo punto, metterebbe la ...

SuperCoppa - Miccichè : 'Scelta della Lega di Serie A in linea con l'Italia' : La Supercoppa di Lega Serie A si giocherà a Gedda, in Arabia Saudita , in linea - e non in contraddizione - con le scelte dell'Italia; e le donne potranno andare allo stadio da sole, non accompagnate ...

Calcio - SuperCoppa Italiana 2018 - la risposta della Lega Serie A : “Le donne potranno entrare da sole alla partita senza nessun accompagnatore uomo” : Come era facile aspettarsi il caso “Supercoppa Italiana” ha portato ad un vespaio di polemiche non solo nell’ambiente sportivo ma anche politico. L’impianto saudita di Gedda in cui si terrà la partita tra Juventus e Milan il 16 gennaio, con due settori che sulla carta non sarebbero riservate alle donne prive di accompagnatore, ha portato ad una levata di scudi da parte degli appassionati di sport e anche di alcune figure ...

SuperCoppa a Gedda - in Italia polemica per i posti da cui sono escluse le donne : ... che parlava di 50.000 biglietti già venduti; ma siccome in alcuni settori dello stadio le donne non sono ammesse, in Italia è partita una polemica politica, che vede uniti destra, sinistra, M5s e ...

SuperCoppa italiana Juve-Milan - Miccichè : “Donne entrano sole allo stadio” : Supercoppa italiana Juve-Milan, MICCICHE’ CHIARISCE- Nelle ultime ore si era fatta largo la voce che voleva una dura restrizione nell’accesso delle donne nello stadio che ospiterà la prossima finale di Supercoppa italiana. In Arabia Saudita, precisamente a Jeddah, si giocheranno il trofeo Juventus e Milan, ma a due settimane dall’evento la notizia secondo la quale […] L'articolo Supercoppa italiana Juve-Milan, Miccichè: ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : riparte il massimo circuito internazionale. Italia a caccia del podio : Quinta tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: il massimo circuito internazionale riparte dall’Europa, precisamente dalla Germania, in quel di Koenigssee, dopo la pausa per le festività natalizie. Si ritorna nel Vecchio Continente dopo un lungo sconfinamento in Nordamerica: tre le tappe tra Canada e Stati Uniti nel mese di dicembre. In campo maschile l’equilibrio regna sovrano dopo la disastrosa ...

Miccichè - Serie A - : SuperCoppa in Arabia in linea con scelte Italia : Roma, 3 gen., askanews, - 'Il calcio fa parte del sistema culturale ed economico Italiano e non può avere logiche, soprattutto nelle relazioni internazionali, diverse da quelle del Paese a cui ...

SuperCoppa Juve-Milan - Miccichè : 'Scelta del calcio in linea con quelle dell'Italia' : ... in Arabia Saudita nelle scorse settimane sono stati organizzati una serie di eventi sportivi per aprirsi gradualmente al mondo. L'Arabia Saudita da molto tempo non concedeva visti turistici: il ...

SuperCoppa - Miccichè : 'Scelta della Lega di Serie A in linea con l'Italia' : La Supercoppa di Lega Serie A si giocherà a Gedda, in Arabia Saudita, in linea - e non in contraddizione - con le scelte dell'Italia; e le donne potranno andare allo stadio da sole, non accompagnate ...

SuperCoppa in Arabia - Miccichè : «Scelta in linea con quelle dell’Italia» : Il presidente della Lega Serie A ha fatto il punto a seguito delle polemiche sollevatesi in relazione alla disputa dell'incontro a Gedda. L'articolo Supercoppa in Arabia, Miccichè: «Scelta in linea con quelle dell’Italia» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

SuperCoppa italiana vietata alle donne - politica in rivolta : Questo trofeo, fin dal 1993 nella sua prima edizione all'estero, è stato il biglietto da visita per esportare e promuovere il calcio italiano nel mondo", ha spiegato Miccichè, aggiungendo: "Abbiamo ...

SuperCoppa italiana - la Lega calcio risponde alle polemiche : “ci siamo adeguati alle politiche dell’Italia intera” : Il presidente della Lega calcio di Serie A, Gaetano Miccichè, ha risposto alle critiche per la disputa della Supercoppa italiana a Gedda “Il calcio fa parte del sistema culturale ed economico italiano e non può avere logiche, soprattutto nelle relazioni internazionali, diverse da quelle del Paese a cui appartiene. L’Arabia Saudita è il maggior partner commerciale italiano nell’area mediorientale grazie a decine di ...

SuperCoppa a Jeddah - Miccichè : scelta del calcio in linea con quelle dell’Italia : “Cari tifosi ed appassionati del calcio italiano, credo sia doveroso fare il punto sulla decisione della Lega Serie A, e