Anno di prova con percorso FIT: intervista a una docente

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Abbiamo più volte affrontato l’argomento dell’disvolto da docenti immessi da concorso 2016 e chi invece lo sta svolgendo come IIIFIT. Per analizzare meglio la questione dall’interno, abbiamoto unache attualmente sta svolgendo l’diconIIIFIT.diconFIT: l’opinione dei docenti Buongiorno e benvenuta, ci può dire come nasce ilFit? F.R.: Buongiorno a lei. IlFIT nasce cometriennale per diventare. Per noi invece, che abbiamo fatto la cosiddetta “fase transitoria”, siamo stati immessi subito al terzosenza frequentare i primi due perché già in possesso di abilitazione e quindi inseriti in graduatoria di seconda fascia abilitati. Quindi a mio parere non lo vedo un veroFIT.Quali sono le differenze tra il suo...