Uomini e Donne anticipazioni | Lorenzo sceglie sia Claudia sia Giulia | caos in studio

Uomini e Donne - Nicolò Ferrari in partenza : l’ex corteggiatore lascia l’Italia : Nicolò Ferrari lascia l’Italia per una grande avventura Qualche minuto fa, Nicolò Ferrari, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha scritto un post sul suo profilo Instagram. In questo annuncia una partenza che, a detta sua, dovrebbe avvenire proprio nelle prossime ore. Ma di cosa si tratta? Il popolo del web è letteralmente impazzito perché […] L'articolo Uomini e Donne, Nicolò Ferrari in partenza: l’ex corteggiatore ...

Trono Classico - Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi fa una doppia scelta! : Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi fa una finta scelta Oggi Lorenzo Riccardi del Trono Classico di Uomini e Donne ha scelto. Una scelta però finta. Come è andata? Come riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne pubblicate poco fa dal blog News UeD, il tronista ha deciso di mettere alla prova le due corteggiatrici Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. Difatti, come molti sapranno, queste ultime due, nella puntata registrata la ...

Uomini e Donne - Fabio Coloricchio vittima di un incidente : l'ex tronista in ospedale : Il 2019 non è iniziato certamente nel migliore dei modi per Fabio Colloricchio, il famoso ex tronista di Uomini e Donne, rimasto nel cuore degli spettatori e dei fan del programma, i quali continuano a seguirlo sui social. In queste ore, infatti, la sua fidanzata Nicole Mazzocato ha annunciato su Instagram che Fabio si è fatto male sulla neve, vittima di una rovinosa caduta che l'ha costretto ad andare in ospedale. l'ex tronista Fabio ...

Federica Lepanto a Uomini e Donne - la cosa non quadra : l’ex gieffina risponde : Federica Lepanto a Uomini e Donne? Qualcosa non quadra e l’ex gieffina rassicura tutti i suoi fan Federica Lepanto andrà a Uomini e Donne? Questa è la domanda che in molti fan dell’ex gieffina si stanno ponendo in questi giorni. A lanciare la notizia su una sua possibile partecipazione al noto programma di Maria De […] L'articolo Federica Lepanto a Uomini e Donne, la cosa non quadra: l’ex gieffina risponde proviene da ...

News Uomini e Donne : Fabio Colloricchio finisce in ospedale : Uomini e Donne: Fabio Colloricchio ha avuto un incidente Incidente per Fabio Colloricchio di Uomini e Donne. A quanto pare queste ultime ore per l’ex tronista del popolare dating show di Maria De Filippi non sono state affatto semplici. Cosa è successo? Fabio Coloricchio del Trono Classico di Uomini e Donne è finito in ospedale. A dare questa News è stata poco fa la sua fidanzata Nicole Mazzocato su instagram, asserendo: “Fabio, per ...

Anticipazioni Uomini e Donne - trono Over : Angela presa in giro - Gemma delusa ma felice : Il trono Over di Uomini e Donne tornerà su Canale 5 a partire da lunedì 7 gennaio, al termine delle vacanze natalizie. Il primo episodio del nuovo anno sarà caratterizzato dalla conferma della fine della frequentazione di Gemma Galgani con Paolo Marzotto e del riavvicinamento di lei a Rocco Fredella. Ma non mancheranno le novità anche per quanto riguarda altri protagonisti del parterre maschile e femminile a partire da Angela Di Iorio, la dama ...

Uomini e Donne - Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani si sono lasciati? Altri indizi sembrano confermalo : Uomini e Donne: Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani si sono lasciati? Altri indizi sembrerebbero confermare la rottura Il giorno di Capodanno uno strano messaggio pubblicato da Claudio D’Angelo sui social aveva allarmato i suoi fan. “Nonostante io abbia molta immaginazione la vita riesce puntualmente a stupirmi” aveva scritto l’ex tronista si Uomini e Donne su Instagram stories […] L'articolo Uomini e Donne, Claudio ...

Uomini e Donne : Giorgio Manetti criticato prima de L’Isola 2019 : Giorgio Manetti di Uomini e Donne attaccato prima de L’Isola dei Famosi Giorgio Manetti del Trono Over di Uomini e Donne è stato duramente criticato sui social prima de L’Isola 2019. Il motivo? In pratica l’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi ha pubblicato un video su instagram in cui ha voluto fare gli auguri di un nuovo anno pieno di soddisfazioni ai suoi tantissimi follower. Ovviamente questi ultimi hanno ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione : Sonia torna da Luigi Mastroianni? - Trono Classico - : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Classico. Oggi 3 gennaio 2019 ci sarà una nuova registrazione. Verrà annunciata la prima scelta?

Uomini e Donne : Antonio romantico - Andrea Dal Corso fa il misterioso su IG : 'Decidi tu' : Teresa Langella è divisa tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Durante l'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, sembra proprio che il bel veneto sia tornato a corteggiare la partenopea mandando su tutte le furie Antonio e Kevin. Intanto alcuni post su Instagram dei due corteggiatori hanno acceso gli animi dei fan, in particolare quello del veneziano. Il post di Andrea che fa sognare A sorpresa ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni registrazione : il mistero delle scelte in prima serata... - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Classico. Oggi 3 gennaio 2019 ci sarà una nuova registrazione. Verrà annunciata la prima scelta?

«Uomini e Donne» sbarca in prima serata : cosa dobbiamo aspettarci : Giulia De Lellis a Venezia 75Giulia De Lellis a Venezia 75Giulia De Lellis a Venezia 75Giulia De Lellis a Venezia 75Giulia De Lellis a Venezia 75Maria De Filippi sembra proprio aver capito come sbancare la prima serata con un budget risicato. Così, dopo i due speciali dedicati a Gemma e Giorgio delle ultime stagioni, ecco lo sbarco di Uomini e Donne in prime-time, un modo per seguire da vicino le scelte dei tronisti che stanno tenendo banco ...

Anticipazioni Uomini e donne : Luigi bacia Giorgia - dubbi sul ritorno di Sonia : Le puntate di Uomini e donne su Canale 5 continuano ad essere in pausa ma le registrazioni dedicate al Trono Classico sono proseguite anche durante le festività natalizie, garantendo importanti novità nei percorsi dei vari tronisti. Colui che sembra finalmente avere le idee chiare è Luigi Mastroianni che, dopo una piacevole esterna con la sua corteggiatrice Giorgia, ha ammesso di considerarla la sua ragazza ideale. E il fatto, come era facile ...

Anticipazioni Uomini e donne : Tina Cipollari versa una bottiglietta d'acqua su Gems : Uomini e donne continuerà la sua pausa natalizia ancora per qualche giorno. Lo storico programma condotto da Maria De Filippi tornerà, infatti, su Canale 5 a partire da lunedì 7 gennaio concedendo subito spazio alle vicende del Trono Over (al quale solitamente vengono dedicate le giornate del lunedì, martedì e mercoledì). E quando si parla di dame e cavalieri non si può fare a meno di pensare a Gemma Galgani, la più amata di tutti, che nella ...