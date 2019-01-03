L'articolo Traffico Roma del 03-01-2019 ore 14:30 proviene da RomaDailyNews.
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SEGNALIAMO COMUNQUE POSSIBILI RALLENTAMENTI LUNGO VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITÀ DI VIA ROCCA DI PAPA A CAUSA DI UN INCIDENTE. Traffico RALLENTATO DA UN INCIDENTE ANCHE IN VIA SIRIA NEI PRESSI DI PIAZZA ZAMA. IN ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SU VIA CASILINA, PERO’, SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI, ALL’ALTEZZA DI GROTTE CELONI PER UN INCIDENTE. POSSIBILI RALLENTAMENTI POI IN VIA DEL FOSSO DI SANTA MAURA, ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SU VIA CASILINA, PERO’, SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI, ALL’ALTEZZA DI GROTTE CELONI PER UN INCIDENTE. POSSIBILI RALLENTAMENTI POI IN VIA DEL FOSSO DI SANTA MAURA, ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SULLA Roma-AEROPORTO FIUMICINO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL TEVERE, LUNGHE CODE IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DA PARCO DE’ MEDICI. RIPERCUSSIONI SU VIA ISACCO NEWTON E SU VIA DELLA MAGLIANA DOVE SI SONO FORMATE LUNGHE CODE IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SULLA Roma-AEROPORTO FIUMICINO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL TEVERE, LUNGHE CODE IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DA PARCO DE’ MEDICI. RIPERCUSSIONI SU VIA ISACCO NEWTON E SU VIA DELLA MAGLIANA DOVE SI SONO FORMATE LUNGHE CODE IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SULLA Roma-AEROPORTO FIUMICINO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL TEVERE, LUNGHE CODE IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DA PARCO DE’ MEDICI. RIPERCUSSIONI SU VIA ISACCO NEWTON E SU VIA DELLA MAGLIANA DOVE SI SONO FORMATE LUNGHE CODE IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL TEVERE, SI STA IN CODA SULLA Roma-AEROPORTO FIUMICINO IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DALL’ANSA DEL TEVERE. A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ALL’ALTEZZA DI VIA FILOMUSI ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL TEVERE, SI STA IN CODA SULLA Roma-AEROPORTO FIUMICINO IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DALL’ANSA DEL TEVERE. A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ALL’ALTEZZA DI VIA FILOMUSI ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 07:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DA VIA ISACCO NEWTON. POSSIBILI RALLENTAMENTI ANCHE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ALL’ALTEZZA DI VIA FILOMUSI GUELFI SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE. SULLE ALTRE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE LA CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 07:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DA VIA ISACCO NEWTON. POSSIBILI RALLENTAMENTI ANCHE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ALL’ALTEZZA DI VIA FILOMUSI GUELFI SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE. SULLE ALTRE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE LA CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 19.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA IL GRA E TORRENOVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE, AUTO IN FILA TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; IN CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 19.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA IL GRA E TORRENOVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE, AUTO IN FILA TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; IN CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 18.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, E PER QUESTO SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI PER IL SOLO Traffico TRA LE USCITE ARDEATINA-RomaNINA; E ACAUSA DI QUESTO INCIDENTE ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 18.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, E PER QUESTO SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI PER IL SOLO Traffico TRA LE USCITE ARDEATINA-RomaNINA; E ACAUSA DI QUESTO INCIDENTE ...
Traffico Roma del 02-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 17.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INIZIA AD ESSERCI Traffico SUL RACCORDO ANULARE, PIÙ INTENSO A SUD CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA-RomaNINA; IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA E POI SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA; IN CORSO LAVORI DI POTATURA, SULLA VIA SALARIA, CI SONO ...