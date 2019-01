Risolvere i dissidi con una partita a Mario Kart | ecco come una coppia di anziani decide

eurogamer

(Di giovedì 3 gennaio 2019) I videogiochi sono un passatempo per giovani? Assolutamente no,provano due diverse storie apparse oggi sulle nostre pagine. Se qualche ora fa vi avevamo parlato dell'incredibile ammontare di ore su Animal Crossing accumulato da una nonna, adesso è il turno di unadiche risolve le decisioni quotidiane con unariporta Go Nintendo, l'utente Reddit Bork1138 ha raccontato in un post dei suoi due genitori, che tuttora scelgono chi dei due deve preparare il tè in base all'esito di unadi64.Chi vince la gara può rimanere comodo a gustarsi la vittoria, mentre lo sconfitto deve correre in cucina a preparare la tipica bevanda.afferma lo stesso Bork1138, i due hanno l'abitudine di giocare insieme fin dal 2001, per quella che è diventata una piccola tradizione di famiglia.Read more…