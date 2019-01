Gianfranco Vissani piange a Vieni da me Mio padre era un eroe Borghese? Non è uno

Giulia De Lellis e Gianfranco Vissani non parteciperanno all'Isola dei Famosi (RUMORS) : Nuovo spazio dedicato alle notizie sull'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, che partirà giovedì 24 gennaio su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Giulia De Lellis e Gianfranco Vissani, due vip che hanno smentito l'ipotesi della loro partecipazione al programma di Mediaset. Se l'influencer la vedremo con tutta probabilità nel backstage del Festival di Sanremo per sostenere il suo fidanzato Irama, lo chef non ha ...