Ferrari | gli auguri a Schumacher | Michael #keepFighting

Michael Schumacher - gli auguri della Ferrari : "Siamo tutti con te - continua a lottare!" : Il 3 gennaio è un giorno speciale. Non solo per Michael Schumacher, che taglia il traguardo dei 50 anni, ma anche per la Ferrari, che non ha perso l'occasione per fare gli auguri di buon compleanno (e non solo) al pilota più vincente della sua storia, con 5 campionati del mondo (sui 7 totali) portati a casa con la scuderia di Maranello."Il nostro campione compie 50 anni oggi - ha scritto il Cavallino rampante sul suo profilo ...

Schumacher - gli auguri della Ferrari 'Continua a lottare - siamo tutti con te' : 'Una sua vittoria che mi è rimasta nel cuore? Quella in Spagna a Barcellona, perchè in realtà nessuno si aspettava che vincesse col bagnato - racconta Arrivabene a Sky Sport - Essere lì in quel ...

Compleanno Schumacher – Barrichello fiero di aver lavorato al fianco di Michael : “orgoglioso di ciò che abbiamo fatto in Ferrari” : Rubens Barrichello parla di Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il pilota brasiliano ricorda il tedesco compagno di squadra dal 2000 al 2004 Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe realizzato Michael se quel ...

Schumi - gli auguri della Ferrari : "Siamo tutti con te" : Nel giorno del suo 50° compleanno non poteva mancare il messaggio della Ferrari a Michael Schumacher . "Siamo tutti con te Michael" #keepFighting, recita il tweet della Scuderia di Maranello, che non ...

Ferrari Purosangue : il Cavallino Rampante fuori dagli schemi : Il prossimo modello targato Ferrari sarà un crossover ad alte prestazioni caratterizzato da un design molto aggressivo Ferrari è pronta a stupire il suo pubblico di appassionati con un modello a dir poco rivoluzionario che verrà battezzato con l’evocativo nome di Purosangue. La Ferrari Purosangue – immaginata nel rendering che vi proponiamo dal designer Giorgi Tedoradze – si presenterà come un crossover ad alte prestazioni ...

F1 - il 2019 della verità per la Ferrari. Maurizio Arrivabene e Sebastian Vettel non possono più sbagliare… : Undici anni senza un titolo piloti, e dieci senza un titolo costruttori, rappresentato un digiuno notevole. Figuriamoci in casa Ferrari. Era il 2007 quando Kimi Raikkonen trionfava a livello personale al termine di un Gran Premio del Brasile da batticuore, mentre dodici mesi più tardi, al termine della gara di Interlagos (ancor più emozionante, se possibile) le lacrime di Felipe Massa venivano mitigate dal titolo per la scuderia, che riuscì ad ...

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana - 24-30 dicembre - : Tra le news anche diversi articoli dedicati agli stabilimenti italiani del gruppo che continuano ad essere al centro della cronaca economica del Paese. Come sempre, qui di seguito trovate il nostro ...

F1 - Wolff : «Fieri di aver eguagliato record Schumacher-Ferrari» : ROMA - Nel 2018 la Mercedes ha raggiunto la Ferrari, eguagliando il record realizzato dalla Rossa dal 2000 al 2004 con Michael Schumacher e diventando il secondo team della storia della Formula 1 ad ...

Ferrari : gli auguri per il futuro alle porte : Dalla Ferrari gli auguri per il Nuovo Anno, con lo sguardo al futuro e una riflessione sul 2018, segnato dalla morte a luglio di Sergio Marchionne. “Quello che si sta per chiudere è stato un anno di profondi cambiamenti per la Ferrari. Uno, indubbiamente, ha causato un grande dolore: la scomparsa di Sergio Marchionne ha […] L'articolo Ferrari: gli auguri per il futuro alle porte sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Stadio Ferraris - inizia la ristrutturazione : Genoa e Samp vogliono acquistarlo : 'Una questione culturale': Marco Giampaolo ha definito proprio così, dopo la vittoria sul Chievo, l'eterna querelle sul prato del Ferraris. Un mezzo disastro, tanto da avere costretto il tecnico ...

Sampdoria-Chievo - ma che gol ha fatto Quagliarella? Il colpo di tacco fa impazzire il Ferraris [VIDEO] : Fabio Quagliarella firma un gol bellissimo contro il Chievo Verona: l’attaccante della Sampdoria apre la marcature con un fantastico colpo di tacco al volo Fabio Quagliarella ci ha abituato a gol fantastici nella sua carriera ma, inevitabilmente, ogni volta che segna il ‘prossimo’ gol da far sgranare gli occhi, non si può far altro che restare a bocca aperta. Quagliarella apre le marcature di Sampdoria-Chievo alla sua ...

F1 - Toto Wolff : “Dobbiamo rimanere umili perché la Ferrari farà di tutto per batterci. Schumacher? Il migliore di tutti i tempi” : Un’altra stagione di Formula Uno è andata in archivio e Lewis Hamilton e la Mercedes hanno posto il loro sigillo laureandosi per la quinta volta campioni del mondo nelle due graduatorie (piloti e costruttori). Un successo che porta con sé 74 vittorie su 100 GP nell’era ibrida. Numeri spaventosi per le Frecce d’Argento che, dal 2014 a oggi, hanno concesso 14 vittorie alla Ferrari e 12 alla Red Bull. Appare chiaro che nel team di ...

F1 - Toto Wolff : “Dobbiamo rimanere umili perché la Ferrari farà di tutto per batterci. Schumacher? Il migliore di tutti i tempi” : Un’altra stagione di Formula Uno è andata in archivio e Lewis Hamilton e la Mercedes hanno posto il loro sigillo laureandosi per la quinta volta campioni del mondo nelle due graduatorie (piloti e costruttori). Un successo che porta con sé 74 vittorie su 100 GP nell’era ibrida. Numeri spaventosi per le Frecce d’Argento che, dal 2014 a oggi, hanno concesso 14 vittorie alla Ferrari e 12 alla Red Bull. Appare chiaro che nel team di ...

F1 - Sebastian Vettel scrive una lettera ai tecnici della Ferrari : “Comunichiamo meglio tra noi e rimbocchiamoci le maniche” : Sebastian Vettel ha voluto manifestare la propria vicinanza ai tecnici della Scuderia Ferrari. Il tedesco, dopo un Mondiale 2018 nel quale le delusioni non sono mancate, ha scritto una lettera ai componenti del team sottolineando le qualità della squadra e volendo infondere coraggio rispetto a quel che sarà l’anno prossimo, per provare a battere la Mercedes e riportare finalmente l’iride sotto l’insegna del Cavallino ...