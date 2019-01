Droga Blitz dei carabinieri | chiuso un circolo privato

Roma : blitz antiDroga dei Carabinieri in zona Cassia - 2 arresti e sequestri cocaina : Roma – I Carabinieri delle Stazioni Roma Prima Porta e RomaCasalotti hanno arrestato 2 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da tempo impegnati nell’attivita’ di contrasto al traffico di droga nelle zone di Roma nord, i Carabinieri sono riusciti ad arrivare ad un 66enne italiano che, fermato per un controllo, e’ stato trovato, nei pressi di una nota zona di spaccio, in possesso di circa 500 ...

Blitz a Miano : trovati armi e Droga nel regno dei Lo Russo : Un 19enne di Miano, Napoli, Angelo Pesacane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in seguito a ritrovamento nella sua abitazione di armi e droga. Sono stati i carabinieri del Vomero, del ...

Panettoni scaduti - lavoratori in nero e Droga : blitz in un negozio di Avigliana (Torino) : La Guardia di Finanza ha denunciato il titolare di un negozio di Avigliana, provincia di Torino. All'interno dell’esercizio commerciale sono stati trovati alimenti scaduti, ad esempio Panettoni con le etichette manomesse, operaio in nero e anche alcuni grammi di droga. Il titolare, un 50enne italiano, rischia sanzioni per 6000 euro.Continua a leggere

Bari - smantellate ‘piazze’ della Droga. Blitz della Guardia di Finanza : 17 arresti : Trafficavano sostanze stupefacenti distribuendole a Bari e nei comuni limitrofi. Per questo la Guardia di Finanza del capoluogo pugliese, su disposizione della Procura della Repubblica, ha arrestato 17 persone, di cui tre condotte in carcere e 14 tenute ai domiciliari, e eseguito 2 ulteriori misure cautelari con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. L’operazione, denominata ‘Holy drug’, in corso da questa mattina ...

Molise - blitz antiDroga : otto arresti : 9.46 I Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Campobasso stanno eseguendo l'arresto di otto persone per traffico di droga. I destinatari del provvedimento sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nel mirino degli investigatori un gruppo criminale, composto prevalentemente da cittadini albanesi, dedito allo spaccio di eroina e cocaina nei comuni di Termoli e Campomarino, in ...

“Totò Rina” diventa il brand della Droga. Ecco l’ultimo blitz nel Canale di Sicilia : Pantelleria, due spagnoli e un colombiano fermati dalla Finanza su una barca a vela che trasportava 6 tonnellate di droga con il marchio del boss di Corleone

Fasano - blitz dei carabinieri : arrestati due brindisini con 1.500 kg di Droga : Sorpresi mentre scaricavano un gommone carico di 1.500 kg di droga tra marijuana e hashish. Sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri della Compagnia di Monopoli due brindisini al termine del blitz – disposto dal Ministero dell’Interno – mirato al contrasto dell’attività dei trafficanti che sfruttano la rotta adriatica per fare approdare sulle coste pugliesi ingenti carichi di droghe provenienti dai Balcani e dall’Albania. ...

Droga : blitz tra Sicilia e Calabria - tra i corrieri insospettabili venditori ambulanti (3) : (AdnKronos) - Nel corso delle indagini nel settembre 2017 è stata individuata una piantagione di indoor di marijuana nel territorio di Villafrati con arresto di colui che se ne occupava materialmente. Si è così accertato "che operava sotto le direttive di Salvatore Bronte". Nel corso delle indagini

Droga : blitz tra Sicilia e Calabria - tra i corrieri insospettabili venditori ambulanti (2) : (AdnKronos) - Gli inquirenti hanno appurato che "da giugno a settembre 2106, Capraro destinava lo stupefacente acquistato al mercato dello spaccio nell’isola di Lampedusa, località dove veniva trasportato utilizzando la motonave che parte da Porto Empedocle (Agrigento)". Le forniture fuori provincia

Droga : blitz tra Sicilia e Calabria - tra i corrieri insospettabili venditori ambulanti : Palermo, 30 nov. (AdnKronos) - Ufficialmente erano venditori ambulanti che giravano i mercatini rionali della Sicilia, nella realtà erano insospettabili corrieri della Droga. E' quanto emerge dell'operazione antiDroga tra la Sicilia e la Calabria che all'alba di oggi ha portato all'esecuzione di qui

Blitz antiDroga Cc e Gdf - 20 arresti : 6.10 Carabinieri e Finanzieri dei comandi provinciali di Chieti stanno eseguendo nelle province di Chieti, Genova, Campobasso e Foggia 20 ordini di custodia cautelare in carcere nei confronti di una banda di albanesi. I destinatari del provvedimento sono accusati,a vario titolo,di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi. In esecuzione 37 ...

Ragusa - barca a vela con 11 tonnellate di Droga. Blitz della GdF in alto mare - fermati due bulgari : L'imbarcazione carica di droga in viaggio nel Mediterraneo. A bordo undicimila chili di hashish, intercettati dalla guardia di finanza sulla imbarcazione lunga più di 19 metri.Continua a leggere

Maxi blitz a Scampia - decine di perquisizioni e due arresti per Droga : Operazione ad alto impatto nel quartiere Scampia, nel Lotto SC del complesso '33'. Gli agenti del commissariato Scampia, pattuglie del reparto Prevenzione crimine Campania e una squadra dei vigili del ...