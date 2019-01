' Che Dio ci aiuti 5' | da giovedì in tv su Raiuno e in streaming su Raiplay

Supercoppa in Arabia saudita - cresce la protesta. Salvini : 'Giocarla in un paese Che vieta lo stadio alle donne è una schifezza' : Lo sport deve infatti essere veicolo di diffusione di ben altri valori, come l'uguaglianza e la parità di genere. Venire meno a questi principi cristallizzati anche nella nostra Costituzione - ha ...

Claudio Santamaria / 'Francesca Barra è la mia musa. Le critiChe? La felicità altrui dà fastidio' : Claudio Santamaria racconta l'amore per la moglie Francesca Barra a LiberiTutti. 'È la mia musa, come lo era Silvia per Leopardi'

Che Dio ci Aiuti 5 : Elena Sofia Ricci torna su Rai1 con Suor Angela! : torna “Che Dio ci Aiuti 5” con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Nel convento più amato dai telespettatori nuove problematiche, nuove storie e anche nuove tentazioni. Azzurra e Guido sono avvisati. Suor Angela alle prese con un piccolo ospite, Matteo, di cui dovrà prendersi cura. Che Dio ci Aiuti 5: nuove avventure stanno per arrivare nel convento di Suor Angela e Suor Costanza. Non ci sarà Lino Guanciale ma l’arrivo del bellissimo Athos ...

Supercoppa italiana Juve-Milan - Miccichè : “Donne entrano sole allo stadio” : Supercoppa italiana Juve-Milan, MICCICHE’ CHIARISCE- Nelle ultime ore si era fatta largo la voce che voleva una dura restrizione nell’accesso delle donne nello stadio che ospiterà la prossima finale di Supercoppa italiana. In Arabia Saudita, precisamente a Jeddah, si giocheranno il trofeo Juventus e Milan, ma a due settimane dall’evento la notizia secondo la quale […] L'articolo Supercoppa italiana Juve-Milan, Miccichè: ...

A Roma c'è un quartiere Che respira diossina. E nessuno risponde alle domande dei cittadini : L'incendio dell'impanto Tmb salario nella Capitale avvenuto alcune settimane fa è stato solo il punto più basso di una crisi ecologica che va avanti da anni. Nel totale disinteresse delle istituzioni Riscaldamento globale, bisogna agire adesso per fermare l'Apocalisse" Tmb Salario, l'impianto che appesta il municipio. Nell’indifferenza del Campidoglio " Tmb Salario, nell'impianto andato a fuoco a Roma era tutto illegale"

Micciché : «Supercoppa - le donne saudite potranno andare allo stadio da sole senza accompagnatori» : ... in Arabia Saudita nelle scorse settimane sono stati organizzati una serie di eventi sportivi per aprirsi gradualmente al mondo. L'Arabia Saudita da molto tempo non concedeva visti turistici: il ...

Micciché : «Supercoppa - le donne saudite potranno andare allo stadio da sole» Se non è così - sospendetela?? : Il presidente della Lega di serie A: «Sarà una prima svolta storica, il sistema calcio può fare scelte che non rispettino il sistema Paese».

Basket - il racconto shock di Klaudio Ndoja : “arrivato col barcone rischiando la vita - in campo mi insultano perchè non capiscono” : Klaudio Ndoja, cestista della Bertram Derthona, ha raccontato il suo approdo dall’Albania su un barcone per scappare dai proiettili e dalla guerra Basket, Klaudio Ndoja è un cestista affermato, il quale attualmente milita tra le fila della Bertram Derthona, ma ha militato anche nella blasonata Virtus Bologna. Quest’ultimo ha voluto raccontare la sua storia di immigrato dall’Albania, proprio in un momento storico nel quale ...

Anticipazioni Che Dio Ci Aiuti : la quinta stagione inizierà giovedì 10 gennaio : Continua l'attesa per la messa in onda della quinta stagione della longeva serie televisiva 'Che Dio Ci Aiuti' prodotta dalla Lux Vide. Si tratta di una fiction che, dal 2011, anno in cui è stata trasmessa per la prima volta sul piccolo schermo, riesce sempre ad attirare l'attenzione di milioni di telespettatori italiani. Manca una settimana esatta per il ritorno della serie che vede come protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci: il giorno ...

Urla a un ragno : “Perché non muori?”. Passante pensa a un omicidio e chiama la polizia : La polizia ha fatto sapere che un Passante ha dato l’allarme a Perth perché ha sentito qualcuno Urlare dalla casa “Perché non muori?” e anche un bambino piangere. Ma chi Urlava era solo un uomo terrorizzato dai ragni che stava cercando di ucciderne uno e che, vedendo arrivare gli agenti, non ha potuto far altro che scusarsi imbarazzato.Continua a leggere

