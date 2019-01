Auto finisce nel fosso | ferito il conducente

L'Auto finisce contro il trenino del Renon : BOLZANO . Incidente ieri sera, attorno alle ore 20, a Soprabolzano. Un'automobile si è scontrata con un convoglio del trenino del Renon. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Gli unici disagi ...

Perde il controllo dell'Auto e finisce nella scarpata : muore a 44 anni : L'incidente ad Armungia. È finito in una scarpata con la sua auto in una strada sterrata di Armungia, in provincia di Cagliari. Un Capodanno tinto di tragedia. A Perdere la vita Ernesto Uda, 44 anni, ...

Mestre - si capovolge e finisce contro l’Auto della polizia locale : 3 feriti : Tre persone ferite e due auto coinvolte: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto giovedì sera verso le 22 a Mestre. Una delle macchine interessate è della polizia locale. Tutti i feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118, intervenuto sul luogo dello schianto con più ambulanze.Continua a leggere

Padova : finisce con l’Auto nel fiume Bacchiglione - morto anziano : Intervento dei vigili del fuoco in via Lungo Argine a Padova (ponte del Bassanello) per un’auto finita nel Bacchiglione: un anziano avrebbe perso il controllo della vettura durante una manovra, finendo nel fiume. L’auto è stata inghiottita dalle acque in pochi secondi. I pompieri sono intervenuti anche con i sommozzatori da Venezia: hanno agganciato l’auto, che è stata issata dell’autogru. Il personale medico del Suem118 ...

Auto finisce in un canale a Magliano Alpi : una persona incastrata - liberata dai Vigili del fuoco : Incidente stradale, una quindicina di minuti prima dell'una della notte appena trascorsa, a Magliano Alpi, in via Langhe. Un'Auto è finita fuoristrada, terminando la corsa in un canale a fianco della ...

Maltempo - Auto finisce fuori strada per il ghiaccio : chiusa l’autostrada A32 : autostrada A32 chiusa, tra Avigliana e Chianocco, per un incidente stradale. Un automobilista che viaggiava in direzione di Bardonecchia ha perso il controllo dell’auto, forse a causa del ghiaccio sull’asfalto, ed e’ finito fuori strada. Nello schianto sono state coinvolti altri quattro veicoli, ma sull’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso gli accertamenti della polizia stradale. Al momento viene ...

Finisce con lo scooter contro un'Auto che lo precede - un ferito : Finisce con lo scooter contro un'auto che lo precede, un ferito La scena dell'incidente Un uomo è finito all'ospedale la mattina del 21 dicembre a causa di un incidente stradale avvenuto in via 4 ...

Incidente a Castiglione - Auto finisce in un negozio. Due feriti lievi : Incidente a Castiglione dei Pepoli , foto, , dove stamattina un'auto ha finito la sua corsa in un negozio di parrucchiere . In quel momento all'interno dell'esercizio di via Bolognese c'erano cinque ...

Dramma a Venezia : donna sbanda - finisce con l’Auto in acqua e muore nel canale : La tragedia a Cavallino Treporti, alle porte del capoluogo veneto, quando la donna la volante, per motivi ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato perdendo il controllo della vettura che è finta in acqua, nel torrente che costeggia la strada. Per lei inutili i successivi soccorsi sanitari del 118 e dei pompieri.Continua a leggere

Maltempo e neve in Umbria : Auto finisce in fossato a Gualdo Tadino : Incidente nella notte a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, probabilmente a causa delle condizioni meteorologiche. Un'automobile è finita in un fossato in cui scorre un torrente, nei pressi di...

Tragedia nella notte : finisce con l’Auto nel fosso - Daniele muore a soli 22 anni : Lo schianto a Piombino Dese, in provincia di Padova: un giovane del posto ha perso la vita. Si tratta di Daniel Brunello, 22enne. Forse una distrazione o l’alta velocità alla base della Tragedia.Continua a leggere

Paternò - perde il controllo dell’Auto e finisce contro il guard rail : Vincenzo muore a 27 anni : Vincenzo Cimbali, 27enne di Paternò, è morto nel corso di un drammatico incidente stradale verificatosi sulla superstrada 121 Paternò-Catania: secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora da confermare, il giovane pare abbia perso il controllo dell'auto andando a finire contro un guard rail. Forse un colpo di sonno la causa dello schianto.Continua a leggere

Roma - «Ho bevuto a un compleanno» E finisce con l'Auto sulla scalinata : Solo per un caso fortunato nel momento in cui la Peugeot 206 del ragazzo ha imboccato per sbaglio uno dei monumenti più famosi del mondo, su quei gradini non c'era nessuno, come anche nei pressi dell'...

Schianto devastante : finisce con la moto contro un’Auto - morto un ragazzo di 23 anni : Tragedia stamani intorno alle 10 quando una moto si è scontrata frontalmente con un’auto nei pressi di Valeggio sul Mincio. Le condizioni del centauro sono apparse subito disperate. Più lievi le feriti riportate dagli occupanti del mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 giunti un’ambulanza e l’elisoccorso di Verona emergenza. Intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per ricostruire la dinamica. L’impatto non ha lasciato ...