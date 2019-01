Terremoto Collelongo Scossa non collegata a faglie recenti

Collelongo. Scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 : Capodanno di paura in Marsica : Torna la paura nella Marsica con una Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 registrata con epicentro a tre chilometri da

Terremoto - scossa magnitudo 4.2 a Collelongo in provincia dell'Aquila : L'Aquila - Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata con epicentro a tre chilometri da Collelongo (L'Aquila), centro situato a 54 chilometri dall'Aquila, ad una profondità di 17 chilometri, alle 19.37: a segnalarlo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita non solo in tutta la Marsica, ma anche all'Aquila, a Roma, Latina e Frosinone: ad Avezzano ...

Terremoto - scossa di magnitudo 4.2 con epicentro a Collelongo in provincia dell’Aquila. Non segnalati danni : Una scossa di Terremoto con epicentro a Collelongo, vicino all’Aquila, è stata registrata dall’Ingv poco dopo le 19.30 dell’1 gennaio. E’ stata avvertita anche a Roma, Latina e Frosinone. Il sisma è avvenuto a 17 chilometri di profondità nella zona della piana del Fucino, vicino alla località di villeggiatura di Villavallelonga. Alla prima scossa ne sono seguite altre due: alle 19.53 una di magnitudo molto inferiore, pari a 0.9, e ...

