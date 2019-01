Supercoppa in Arabia | in vendita biglietti Juve-Milan | settore riservato agli uomini e

Supercoppa Italiana in Arabia : in alcuni settori in vendita biglietti per soli uomini : A due settimane dal fischio d'inizio della Supercoppa Italiana, è finalmente cominciata la vendita ufficiale dei biglietti per assistere al match tra Juventus e Milan, che si disputerà il 16 gennaio a Jeddah in Arabia Saudita. Nonostante i ticket stiano andando letteralmente a ruba, a nessuno è sfuggito un particolare relativo ad alcuni settori del King Abdullah Sports City Stadium, esplicitamente vietati alle donne. La vendita dei biglietti Da ...

Calcio - Supercoppa Italiana 2018 : programma - orari e tv. Si giocherà a Jeddah in Arabia Saudita : Ora è ufficiale. Il primo trofeo di questa stagione calcistica in Italia, ovvero la Supercoppa Italiana 2018, si disputerà a Jeddah in Arabia Saudita il 16 gennaio. La Juventus, vincitrice dello Scudetto, e il Milan, finalista della Coppa Italia e sconfitto proprio dai bianconeri nella Finale dell’Olimpico a Roma, si affronteranno al “King Abdullah Sports City Stadium” alle 18.30 (ora Italiana, alle 20.30 ora locale). Una grande classica ...

Supercoppa Italiana; Sicuri che l’Arabia Saudita sia la scelta migliore? : Il prossimo 16 gennaio si giocherà, finalmente, la Supercoppa italiana. Se la contenderanno la Juventus, vincitrice del campionato e della Tim cup, e il Milan, che perse in finale di Tim cup contro i bianconeri lo scorso maggio. Le due squadre si sono affrontate anche due stagioni fa, a Doha, ed ebbero la meglio, ai rigori, i rossoneri di Montella.Questa edizione della Supercoppa sarà la decima della storia a giocarsi fuori dai confini ...

Usigrai : Milan e Juve - dite no alla Supercoppa in Arabia Saudita : ROMA - ' Noi non molliamo: continuiamo a chiedere alla Lega Calcio, alla Juventus e al Milan di ripensarci, di non giocare in Arabia Saudita la finale della Supercoppa italiana'. Dopo le notizie ...

L’Usigrai non si arrende : no alla Supercoppa in Arabia Saudita : L'Usigrai continua a non accettare la decisione di giocare la finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita dove si sfideranno Juventus e Milan L'articolo L’Usigrai non si arrende: no alla Supercoppa in Arabia Saudita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Supercoppa Italiana in Arabia : arriva l’ok dell’Ambasciata di Riad : Supercoppa Italiana Arabia saudita. Si avvicina l’appuntamento con la finale di Supercoppa Italiana in porgramma il prossim 16 gennaio in Arabia Saudita. A sfidarsi saranno la Juventus, vincitrice dello scudetto, e il Milan, finalista in Coppa Italia e sconfitto proprio dai bianconeri.La scelta di disputare la gara oltre i nostri confini non è così inusuale […] L'articolo Supercoppa Italiana in Arabia: arriva l’ok ...

Il Fatto : Supercoppa in Arabia Saudita - fatturato batte etica : Dopo un omicidio politico Il Fatto Quotidiano in edicola questa mattina racconta una storia ricca di retroscena sulla Supercoppa Italiana. Il match tra Juventus e Milan si giocherà a Gedda, in Arabia Saudita. E qui si pone un problema etico abbastanza serio, dato che da quelle parti si è recentemente consumato un omicidio politico, è stato ucciso uno dei dissidenti del regno di Ryad (il giornalista e scrittore Jamal Khashoggi). Dietro il ...

Supercoppa Italiana in Arabia Saudita - l’Usigrai si oppone : Si avvicina l’appuntamento con la finale di Supercoppa Italiana in cui a contendersi il trofeo saranno Juventus e Milan il prossimo 16 gennaio a Gedda. È ormai la decima volta che la competizione si tiene al di fuori dei nostri confini, ma in questa occasione l’Esecutivo dell’Usigrai ha deciso di non restare in silenzio. “Diciamo […] L'articolo Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, l’Usigrai si oppone è stato ...