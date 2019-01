Steve Harris | ' Non mi reputo un grande bassista'

Blastingnews

: RT @Glory2Rock: IRON MAIDEN - Manchester Apollo - 1980 - Paul Di'Anno & Steve Harris - DeBleijser : RT @Glory2Rock: IRON MAIDEN - Manchester Apollo - 1980 - Paul Di'Anno & Steve Harris - nn5mn : RT @Glory2Rock: IRON MAIDEN - Manchester Apollo - 1980 - Paul Di'Anno & Steve Harris - SrdavoGil : RT @Glory2Rock: IRON MAIDEN - Manchester Apollo - 1980 - Paul Di'Anno & Steve Harris -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Spesso i più grandi musicisti sono anche i più modesti, e, nonostante la lorocarriera, hanno sempre mantenuto i piedi per terra, evitando di cullarsi tra gli allori. Questo è il caso didegli Iron Maiden che, intervistato nel corso del programma radiofonico Rock Talk With Mitch Lafon, ha parlato del suo mestiere di musicista, arrivando a negare, conumiltà e modestia di considerarsi un buon compositore piuttosto che un buono gran compositore? Alla domanda dello speaker se si ritiene unha risposto in questo modo: "Non so… non miun. In un certo senso, mi considero piuttosto un buon compositore".E ha continuato parlando del suo stile musicale: "Intendo che non analizzo molto ciò che faccio. Probabilmente il mio tecnico ti potrebbe descrivere in modo migliore la mia ...