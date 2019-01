Pensioni e inflazione | aumenti arrivati | ma con la manovra rischio conguagli

Blastingnews

: Alcuni sindacati, muti quando i partiti distruggevano i lavoratori e votavano la Fornero, si stanno mobilitando con… - Mov5Stelle : Alcuni sindacati, muti quando i partiti distruggevano i lavoratori e votavano la Fornero, si stanno mobilitando con… - Mov5Stelle : I sindacati, muti quando i partiti distruggevano i lavoratori e votavano la Fornero, si stanno mobilitando contro i… - erreelleci : RT @mrcllznn: Proviamo a pensare cosa succederebbe se saltasse l’ € con l’Istat sulle pensioni annullata da questa #manovracontroilpopolo.… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Glidi pensione che in questi giorni tutti i pensionati si trovano scaturiscono dall’adeguamento delle stesse al tasso di. Il meccanismo della perequazione incide sul calcolo della pensione e molti pensionati che in questi giorni si recano all’incasso del primo rateo 2019, avranno un trattamento più favorevole, cioè percepiranno di più. Per molti però questo aumento sarà temporaneo o addirittura percepito anche se non spettante. Come ha rimarcato anche l’Inps nella circolare di fine anno che confermava questi, l’adeguamento è fatto in base a normativa che adesso la nuova legge di Bilancio ha corretto. Le nuove norme sulla perequazione inserite nellafinanziaria del governo giallo-verde potrebbero scatenare l’effetto della richiesta dia sfavore dei pensionati dal prossimo mese di marzo.Le modalità di adeguamento delleutilizzate ...