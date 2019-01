Parcheggia la Rolls Royce in un posto per disabili | è bufera su Pogba

ilgiornale

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Calcisticamente parlando, è un momento magico per Paul. Il centrocampista francese, che l'anno scorso ha trionfato ai Mondiali di Russia centrando così il primo successo internazionale davvero importante della sua carriera, da quando José Mourinho è stato esonerato dall'incarico di allenatore del Manchester United è tornato a essere decisivo come ai tempi della Juventus. Nelle ultime tre giornate di Premier League, infatti, il "Polpo" - come lo chiamavano affettuosamente alcuni tifosi della Vecchia Signora - ha collezionato tre assist e quattro gol, contribuendo in modo determinante ai nove punti conquistati in tutto dai Red Devils.Chissà che questi risultati non gli abbiano dato alla testa, leggendo quanto scritto oggi dal Sun. Il tabloid inglese ha raccontato che il centrocampista classe 1993 sarebbe incappato in un errore imperdonabile. In base alla testimonianza di un cliente ...