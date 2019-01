Giuntoli | Napoli non prenderà Cavani

Napoli - la bomba di Giuntoli : “Mendes ci propose Ronaldo” : “Sì, abbiamo un grande rapporto con Jorge (Mendes, ndr) dai tempi del rinnovo di Ghoulam e ci sentiamo spesso. Ci fu proposto, ma per noi era un po’ fuori portata”. Sono le importanti dichiarazioni del direttore del Napoli, Cristiano Giuntoli, conferma l’opportunità di portare Cristiano Ronaldo al San Paolo. “Ero insieme al presidente De Laurentiis quando ci fu la proposta –aggiunge ai microfoni di Sky Sport-. Ci fu ...

Giuntoli : «Cavani non appartiene alla filosofia del Napoli» : L’intervista a Sky Cristiano Giuntoli intervistato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, nell’ambito di un format sulle confessioni dei direttori sportivi di Serie A. Ecco le dichiarazioni più «Sono nato in un bar, quello di mio nonno. Si mangiava pane e calcio. Poi ho coltivato questa passione, la mia famiglia voleva che studiassi quando io invece volevo andare verso il calcio. Non avevo grandi doti, però non avevo grandi doti. Ho ...

Napoli - Giuntoli : 'Tolisso il rimpianto più grande' : Parola di Cristiano Giuntoli , il ds del Napoli , che ha parlato del mercato azzurro durante un'intervista concessa a Sky Sport 24. Ecco un breve estratto: ' La trattativa per il sostituto di Higuain?...

Napoli - Rog o Diawara in uscita. Giuntoli punta Oliva del Nacional di Montevideo : Il mercato di gennaio non è mai stato particolarmente scoppiettante in casa Napoli negli ultimi anni. Anche nella passata stagione, nonostante gli azzurri fossero campioni di inverno, si cercò ...

Napoli - Giuntoli : 'Ancelotti ha dato consapevolezza alla squadra. Col City ho visto un Chelsea diverso : Sarri...' : Cristiano Giuntoli , direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima del match col Liverpool: 'Sicuramente Ancelotti ha dato grandi motivazioni e consapevolezza a questa squadra, è stato un inizio di stagione molto importante. Decisivo il suo approccio, ...

De Guzman : «Il Napoli impedì di curarmi e Giuntoli mi picchiò» : L’intervista a De Volkskrant Jonathan De Guzman è stato una meteora, a Napoli. Il gol col Genoa alla prima di campionato, poi un buon rendimento fino a un certo punto della stagione. Con un picco: Juventus-Napoli di Supercoppa Italiana, a Doha, un’ottima partita da esterno sinistro nel 4-2-3-1 di Benitez. Suo il cross per la rete del pareggio di Higuain. Poi poco altro, in tanto ancora ricordano l’occasione che sciupò poche ...

Calciomercato Napoli - Giuntoli su un giovane del Pescara? Il patron del Delfino disposto a trattare : Tra i vari profili seguiti dal Napoli non solo calciatori già affermati, ma anche giovani in rampa di lancio. Uno di questi potrebbe essere il difensore Andrew Gravillon, difensore classe 1998 attualmente in forza al Pescara. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il presidente del club biancazzurro Daniele Sebastiani ha dichiarato: “Non ho mai parlato con De Laurentiis. Il presidente, però, sa che per lui le porte sono sempre ...