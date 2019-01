Bari | assalto a portavalori | sventrato con una ruspa

ilgiornale

: Bari, assalto sulla 96: il portavolori scardinato con le ruspe [news aggiornata alle 10:09] - repubblica : Bari, assalto sulla 96: il portavolori scardinato con le ruspe [news aggiornata alle 10:09] - fattoquotidiano : Bari, assalto a portavalori: bloccato da 2 camion in fiamme e aperto con una ruspa - Ilikepuglia : Altamura, assalto a portavalori sulla SS96: banditi fuggono con 2,3 milioni di euro delle pensioni -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Una un furgoneè stato compiuto questa mattina dopo le 7 sulla strada statale 96 tra Altamura ein località Mellitto, una strada molto trafficata a quell'ora. Per scardinare il mezzo e impossessarsi del contenuto, ancora non quantificato, i banditi hanno utilizzato una. Prima dell'arrivo dei carabinieri di Altamura che indagano sull'episodio i malviventi hanno anche incendiato due mezzi. Il commando era formato da almeno quattro persone, incappucciate e armate con fucili mitragliatori. Nessuna delle guardie giurate è rimasta ferita. Prima di dileguarsi i banditi hanno incendiato i due tir. I carabinieri stanno eseguendo i rilievi tecnici e sono in corso le ricerche della banda, fuggita probabilmente spostandosi su più vetture.La strada - comunica Anas - è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 91.6 ad ...