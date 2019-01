7 cose per cui puoi litigare con il tuo partner davanti agli altri

Fattura elettronica al via : le cose da sapere per partire : (Foto: istock) Al via oggi, 1 gennaio 2019, la Fattura elettronica tra i privati, che sostituisce la precedente modalità di Fatturazione per tutti i professionisti. La nuova misura rientra nel pacchetto di norme previste dal governo per contrastare l’evasione fiscale nel nostro Paese, che nel 2017 ha raggiunto la cifra di 100 miliardi di euro, 35 miliardi dei quali derivano proprio dall’Iva evasa. Chi riguarda Il nuovo metodo di Fatturazione, ...

A cosenza arriva il 'Bruzio' - moneta parallela per aiutare i poveri : Si chiama 'il Bruzio', è una moneta in argento 800 di 26 millimetri di diametro e 9,5 grammi di peso. Sul fronte vi sono la numerazione, il logo del Comune di Cosenza e il valore , corrispondente a 20 ...

OROSCOPO PAOLO FOX 2019 - CAPODANNO/ Previsioni oggi - 1 gennaio : tante cose da mettere a posto per il Leone e.. : OROSCOPO PAOLO Fox CAPODANNO, 1 gennaio 2019: quante occasioni per il Sagittario, Vergine agitata, Cancro Saturno opposto, gli altri segni zodiacali.

5 cose per stare in contatto col tuo partner - senza messaggiare tutto il giorno : Siamo persone dotate di ragione e, per vivere meglio, abbiamo bisogno di creare delle relazioni stabili. Parenti, amici, colleghi, gente che incontriamo per caso sulle quali investiamo energie per consolidare il nostro rapporto giorno dopo giorno. Il tipo di relazioni che ci impegnano in maggior misura sono proprio quelle di coppia. Si parte con storie fantastiche, paradisiache, dove anche il più grosso problema viene risolto alla stregua di una ...

I riti di Capodanno - le cose da fare per iniziare il 2019 sotto i migliori auspici : 12 CHICCHI D’UVA A RITMO DELLE CAMPANEIL LAGO GHIACCIATOMELAGRANAPIOMBOMUTANDE ROSSEMONETEDI PIATTI ROTTI E OGGETTI BUTTATI DALLA FINESTRAA TUTTO TONDOTU CHIAMALO SE VUOI COTECHINOPIÙ VISCHIO PER TUTTIBOTTI108 PECCATI DA ESPIAREUNA NOTTE AL CIMITERODIVINAREGLI ANIMALI DI Capodanno7 VOLTEFERTILITÀ QUESTIONE DI COLOREIL PUDDING DI CapodannoMAKE A LISTSi chiamavano strenae i doni che gli antichi romani usavano scambiarsi all’inizio dell’anno, ...

Arabia Saudita - il futuro di bin Salman e 4 cose da sapere sul rimpasto di governo : ... è stato spostato alla guida dell'autorità dello spettacolo, supervisionando un settore in crescita che è chiave per l'ambizione di MbS di affrancare la monarchia dall'economia, e i proventi, del ...

Terremoto - scossa a est di Roma : “Nessun danno a persone e cose” : “La Sala Operativa Regionale comunica che non si segnalano danni a persone o cose, ma solo tanto spavento tra la popolazione, per la scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 con epicentro tra Gallicano nel Lazio e Colonna e che ha interessato anche la zona Est di Roma. Il sisma – registrato alle 00.52 – ha avuto come epicentro la zona di Gallicano nel Lazio ad una profondità di 10 chilometri ed è stato chiaramente avvertito dalla ...

Rigopiano - sette indagati per depistaggio : "Nascosero la chiamata di soccorso fatta dall'hotel" : C'è un nuovo fascicolo di indagine per la tragedia dell'Hotel Rigopiano: la Procura di Pescara ha notificato 7 avvisi di garanzia per il reato di frode in processo penale e depistaggio a carico del personale della Prefettura di Pescara, compreso l'ex prefetto Francesco Provolo. L'accusa è di aver occultato il brogliaccio delle segnalazioni del giorno 18 gennaio 2017 alla Squadra Mobile di Pescara per nascondere la chiamata di ...

Rigopiano - indagine per depistaggio : 7 sotto accusa. "Nascosero brogliacci delle richieste di soccorso dall'hotel" : Frode in processo penale e depistaggio. Con queste accuse 7 persone sono indagate in un nuovo filone d'inchiesta sulla tragedia dell'hotel Rigopiano, seppellito da una valanga il 18 gennaio 2017.

Terremoto a Catania : le cose da sapere : È stato registrato poco dopo le 3 di notte, con una magnitudo di 4.8 ed epicentro in provincia, vicino al comune di Viagrande: ha provocato danni a diversi edifici e almeno dieci feriti

Dobbiamo cambiare tv - è obbligatorio (ma non per tutti) : lo "sconto" e le cose da sapere : Con il passaggio agli standard DVB-T2, il cosiddetto digitale terrestre di seconda generazione, entro il 2020 chi ha una tv...

Le 5 cose da sapere sulla manovra che cambierà il nostro 2019 : Dopo la manovra del cambiamento, tutto rischia di rimanere uguale. I due cavalli di battaglia gialloverdi (quota 100 e reddito di cittadinanza) sono diventati dei pony. Le pensioni d’oro saranno decurtate ma anche quelle di latta dovranno pagare dazio. E l’aumento dell’Iva è stato solo rimandato. I due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini difendono la loro creatura, però lontano dalle telecamere ancora litigano su come ...

Natale - dalla data alla liturgia : dieci cose da sapere : ... mentre in Occidente veniva introdotta la festa dell'Epifania, ultima festa del ciclo natalizio, per commemorare la rivelazione della divinità di Cristo al mondo pagano. I testi della liturgia ...