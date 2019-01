Una scossa di terremoto 4 2 colpisce la Marsica

Sicilia - Etna ancora in eruzione : Una nuova scossa di terremoto - paura a Catania : nuova scossa di terremoto sull'Etna: alle 19.30 la terra ha tremato a Ragalna, sulle pendici del vulcano. L'Istituto nazionale geofisico ha confermato che il terremoto è stato di magnitudo 3.4 ed è ...

Filippine - terremoto poi allerta tsUnami rientrata/ Ultime notizie - nuova scossa di M 5.8 a Mindanao : Filippine, terremoto poi allerta tsunami rientrata/ Ultime notizie, nuova scossa di magnitudo 5.8 a Mindanao registrata un'ora fa

Filippine - scossa di terremoto di magnitudo 7.2 : rientra allerta tsUnami : Un fine anno davvero amaro per le popolazioni dell'area pacifica, che da settimane sono ormai alle prese con eventi naturali piuttosto estremi. Dopo l'eruzione del Krakatoa, che ha provocato tra le isole di Giava e Sumatra uno tsunami di 20 metri, uccidendo oltre 400 persone e causando migliaia di sfollati, una nuova, fortissima scossa di terremoto ha colpito poche ore fa le Filippine. Il sisma è stato registrato al largo della costa, ...

Violenta scossa di terremoto nelle Filippine : rientrato l’allarme tsUnami : Una Violenta scossa di terremoto magnitudo 7 è stata registrata alle 03:39 UTC dall’Istituto geofisico statunitense USGS nelle Filippine, a 83 km est-sudest da Pondaguitan (ipocentro a circa 60 km): non sono al momento segnalati danni a persone o cose ed è rientrato l’allarme tsunami lanciato poco dopo il sisma. L'articolo Violenta scossa di terremoto nelle Filippine: rientrato l’allarme tsunami sembra essere il primo su Meteo ...

Indonesia - scossa di magnitudo 5.8 : nessUna vittima o danno - : Dopo lo tsunami che ha colpito lo stretto della Sonda provocando centinaia di morti e migliaia di feriti, la terra continua a tremare. Per l'attività del vulcano Anak Krakatoa l'allerta nel Paese è ...

Catania svegliata nella notte da Una forte scossa di terremoto - nessun morto : Alle 3.19 di oggi 26 dicembre una scossa di magnitudo 4.8 ha brutalmente svegliato gli abitanti di Catania che, in preda al panico, si sono immediatamente riversati nelle strade. Il sisma ha avuto ipocentro a solo 1 km di profondità. Questo ha contribuito ad amplificare l'effetto della scossa, avvertita anche in città e paesi molto lontani dalla zona interessata. Fortunatamente al momento non si registrano danni gravi a persone; i feriti ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Semmering 2018 : due prove tecniche importanti per le azzurre - Brignone punta gigante - in slalom serve Una scossa : Il 2018 dello sci alpino al femminile non si è ancora concluso, anzi. Ci attendono due importanti giorni a Semmering, in Austria, con il programma che ci proporrà un gigante nella giornata di venerdì (prima manche alle ore 10.30) ed uno speciale sabato (partenza alle ore 10.30). Le azzurre si presentano all’appuntamento con la chiara intenzione di crescere dopo qualche appuntamento non troppo scintillante. Nel gigante, per esempio, la ...

Terremoto Catania - Una scossa fortissima : 7°/8° grado Mercalli vicino l’epicentro - gli esperti lanciano un nuovo allarme per le prossime ore [FOTO e MAPPE] : 1/36 ...

Forte scossa di terremoto di magnitudo 7 - 4 in Russia : è allarme tsUnami : Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 della scala Richter ha interessato, alle 18,01 (ora italiana), l'area al largo della costa orientale della penisola della Kamchatka, in Russia. Secondo le stime preliminari fornite dall'Usgs (United State Geological Survey) il potente sisma avrebbe avuto il suo esatto epicentro 82 chilometri ad ovest della piccolissima cittadina rurale di Nikol'skoe, sull'isola di Bering, stesso nome che ...

Terremoto - forte scossa in Russia : magnitudo 7.4 - rischio tsUnami [AGGIORNAMENTI LIVE] : 1/6 ...

Russia : fortissima scossa di terremoto a largo della Kamchatka - lanciato allarme tsUnami : Una potente scossa di terremoto è stata registrata oggi 20 dicembre 2018, esattamente alle 18.01 italiane (05.01 del 21 dicembre all'epicentro), sull'estrema Russia orientale, a largo...

Forte scossa di terremoto in Giappone : al momento nessun allarme tsUnami : Una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 è stata registrata al largo delle coste orientali del Giappone. Al momento non ci sono notizie di vittime o danni e non è stato diramato alcun allarme tsunami. L'articolo Forte scossa di terremoto in Giappone: al momento nessun allarme tsunami sembra essere il primo su Meteo Web.

Veca : «Da Delpini Una scossa politica I laici lo ascoltino» : ... in un contesto in cui scienza e tecnologia hanno impatto diretto e immediato con i temi sociali. Insomma - conclude il rettore della Cattolica - non mi pare sia richiesta la creazione di un nuovo ...

Sci alpino - Gigante Val d'Isere 2018 in DIRETTA : prima manche. Hirscher per tornare a vincere. Italia - serve Una scossa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante maschile di Val d'Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si