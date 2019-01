Trump ancora in testa nella ' Top Ten delle Parolacce'

Donald Trump - gaffe su Babbo Natale : ma la bimba con cui parla dice di crederci ancora : ... cosa da poco conto' conferma che sì, lei a quell'uomo vestito di rosso che porta i regali con la slitta visitando in una sola notte ogni angolo del mondo ci crede eccome. Al punto da avergli ...

Trump chiede a bimba se crede “ancora” in Babbo Natale - lei risponde “Yes - Sir” : E’ diventata virale la telefonata natalizia tra una bambina di 7 anni, Collman Lloyd, e il presidente degli Stati Uniti: Trump le aveva chiesto se credesse ancora a Babbo Natale, e lei ha riposto che in “Santa” ci crede ancora. In un primo momento era stato riferito che Trump aveva parlato con un bambino di nome Coleman, chiedendogli appunto se credesse ancora in Babbo Natale e affermando che ciò, alla sua età, era ...

Trump 'rovina' le feste a un bambino di 7 anni : 'Credi ancora a Babbo Natale?' : La sua era una delle tante telefonate di Natale alla Norad, l'agenzia Usa della Difesa aerospaziale, che da 63 anni traccia alla vigilia di Natale il percorso di Babbo Natale nel mondo. Ad alcune di ...

Trump al telefono con un bimbo di 7 anni : "Credi ancora in Babbo Natale? : Quella di Trump era una delle tante telefonate di Natale alla Norad, l'agenzia Usa della Difesa aerospaziale, che da 63 anni traccia alla vigilia di Natale il percorso di Babbo Natale nel mondo. Ad ...

Trump al bimbo di 7 anni : 'Davvero credi ancora in Babbo Natale?' VIDEO : 'Pronto, Coleman? Buon Natale. Quanti anni hai? credi ancora in Babbo Natale ?'. È andata all'incirca così la conversazione fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e un ragazzino di nome ...

Trump al bambino di 7 anni : “Credi ancora a Babbo Natale? E’ marginale” : Il presidente americano, Donald Trump, durante le tradizionali telefonate della vigilia di Natale ha detto a un bambino di 7 anni che “alla sua età è marginale credere ancora a Babbo Natale”. Il capo della Casa Bianca e la first lady, Melania Trump, hanno risposto alle curiosità dei piccoli che volevano sapere a che punto fosse Babbo Natale nel suo viaggio con i regali. Trump, rispondendo a un bambino di nome Coleman, ha chiesto: ...

Donald Trump ha chiesto a un bambino di 7 anni se crede ancora a Babbo Natale : Durante la Vigilia di Natale, il presidente degli Stati Donald Trump e la first lady Melania Trump hanno risposto dalla Casa Bianca alle telefonate di alcuni bambini su Babbo Natale. Parlando con un bambino di sette anni di nome Coleman,

Trump attacca ancora la Fed : «L'unico problema dell'economia». Wall Street crolla - Natale nero : Il presidente statunitense torna ad attaccare l'istituzione, e la descrive come « l'unico problema dell'economia del Paese ». Poi aggiunge: «Non ascolta il mercato, non capisce le necessarie guerre ...

Usa - comitato di crisi contro l’emergenza mercati. Ma Trump attacca ancora la Fed : Il Working Group on Financial Market che comprende dal Tesoro alla Federal Reserve e alla Securities and Exchange Commission, creato nel momento più nero all’indomani della grande crisi del 2008, si vedrà in giornata e rimarrà mobilitato...

Trump attacca ancora la Fed : «L'unico problema dell'economia» e Wall Street crolla : Il presidente statunitense torna ad attaccare l'istituzione, e la descrive come « l'unico problema dell'economia del Paese ». Poi aggiunge: «Non ascolta il mercato, non capisce le necessarie guerre ...

Trump attacca ancora la Fed : «L'unico problema della nostra economia» : Il presidente statunitense torna ad attaccare l'istituzione, e la descrive come « l'unico problema dell'economia del Paese ». Poi aggiunge: «Non ascolta il mercato, non capisce le necessarie guerre ...

Usa - convocato il comitato di crisi per tranquillizzare i mercati. Ma Trump attacca ancora la Fed : Ma anche la guerra dichiarata da Trump al chairman della Fed Jerome Powell, che accusa apertamente di sabotare l'economia e la borsa con i graduali rialzi dei tassi di interesse. Mnuchin aveva già ...

Siria - Francia e Regno Unito contro Trump : "Isis è ancora una minaccia" : Donald Trump è determinato a ritirare le truppe americane dalla Siria. "Riportiamo i nostri ragazzi a casa", ha detto dopo aver proclamato, su Twitter, di aver sconfitto l'Isis. Non sono propriamente della stessa idea altri membri della coalizione impegnata sul fronte: "Sono stati fatti enormi progressi ma l'organizzazione terroristica rimane una minaccia e dovrebbe essere sconfitta", ha reso noto il Ministero degli Esteri britannico ...

Trump - shutdown? Ancora troppo presto : 4.30 "E' troppo presto" per dire se ci sarà un parziale shutdown, ovvero il blocco parziale delle attività governative Usa per mancanza di fondi. Lo ha detto il presidente Trump a margine di una tavola rotonda alla Casa Bianca. "Vedremo cosa succederà", ha dichiarato il presidente in vista della scadenza del termine, venerdì alla mezzanotte di Washington, per approvare fondi necessari a finanziare le attività governative. E' stato Trump a ...