Sorrisi e selfie | Federer batte Serena nel match tra leggende

tuttosport

: Battute sorrisi e selfie: Federer-Williams un match mai visto - #Battute #sorrisi #selfie: - zazoomnews : Battute sorrisi e selfie: Federer-Williams un match mai visto - #Battute #sorrisi #selfie: - MondelloLuciano : Si muovono, si fanno i Selfie, fanno falsi sorrisi,fabbricano bufale in base a degli algoritmi, ai Mi piace, fregan… - SaverioGalan : Non servono selfie, sorrisi e 'a te e famiglia'; gli auguri li faccio ogni giorno, tutti i giorni, alle persone ch… -

(Di martedì 1 gennaio 2019) TORINO - Roger contro, o meglio 43 Slam in campo o forse anche la 'battaglia dei sessi' 2.0: è stato davvero un Capodanno con i fuochi d'artificio quello andato in scena a Perth , in Australia ...