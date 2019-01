Serie A | stadi | spettatori in aumento San Siro è l' impianto dei record

Serie A - aumentano le presenze negli stadi : aumentano le presenze negli stadi della Serie A . Al termine della 19esima giornata, ultima del girone di andata, la media degli spettatori nella massima Serie, 25.500, registra un incremento del 3.2% ...

Caso Koulibaly - Thuram : "Chiudiamo tutti gli stadi di Serie A per un weekend" : L'ex difensore di Parma e Juventus, campione del mondo con la Francia nel 1998, continua: "Episodi del genere accadevano quando giocavo in Italia, 12 anni dopo la situazione non è cambiata. Non è ...

Serie A - il Boxing Day è un “pacco” : falsa tradizione e stadi mezzi vuoti. Il regalo è solo per le pay-tv : All’estero è una tradizione, da noi è solo business, senz’anima e senza passione. Capita, quando ci si limita ad importare ricette altrui pensando che l’erba del vicino sia sempre più bella. Il Boxing day all’italiana è stato un pacco: stadi mezzi vuoti, con una media spettatori addirittura inferiore a quella stagionale, partite non entusiasmanti. A festeggiare sono solo le pay-tv che lo hanno voluto e ora passano all’incasso. Per la prima volta ...

Calcio - Gabriele Gravina : “Sabato 29 dicembre la Serie A non si ferma. La linea dovrà essere molto dura contro la violenza dentro e fuori dallo stadio” : “The show must go on“: questo è il concetto espresso dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Gabriele Gravina circa gli incidenti che vi sono stati poco prima del match di campionato a Milano tra Inter e Napoli, costati la vita all’ultras neroazzurro Daniele Belardinelli, 35 anni, investito probabilmente da un Suv di tifosi partenopei, la cui dinamica è ancora da accertare con precisione. Ebbene, Gravina, dopo attenta ...

Inter-Napoli - gli scontri fuori dallo stadio prima della partita : le due tifoSerie si affrontano con bastoni e lacrimogeni : prima della partita tra Inter e Napoli (finita 1 a 0 per i nerazzurri) ci sono stati scontri tra le due tifoserie in una traversa di via Novara, poco distante dallo stadio San Siro. Nel video, girato da alcune persone all’interno di un’auto, si vedono i due gruppi fronteggiarsi con bastoni e lacrimogeni. Nei tafferugli, quattro persone sono state accoltellate e una è morta investita da un van. Video Facebook L'articolo Inter-Napoli, ...

Serie A - oltre 250mila spettatori allo stadio per il Boxing Day : Numeri di rilievo per le gare di Santo Stefano: sei squadre hanno avuto spettatori maggiori rispetto alla media stagionale. L'articolo Serie A, oltre 250mila spettatori allo stadio per il Boxing Day è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie C - arrivano allo stadio ma è chiuso : la Pro Vercelli vince a tavolino : Clima assurdo, nebbia, stadio chiuso, 45 minuti di attesa in autobus e poi la conferma: non si gioca, e arriva la vittoria a tavolino. È successo in Serie C, al Garilli di Piacenza dove si sarebbe ...

Serie C - la Pro Vercelli trova lo stadio di Piacenza chiuso e vince a tavolino 0-3 : La squadra piemontese ha atteso invano tre quarti d'ora che qualcuno aprisse, poi è tornata a casa. Gli avversari emiliani della "Pro" si trovano in gravi difficoltà economiche

Calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Roma 1-0 - Mario Mandzukic decide la sfida dell’Allianz Stadium : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Roma Termina 1-0 il big match della 17esima giornata di Serie A tra Juventus e Roma. decide la sfida Mario Mandzukic al 35′ che insacca sull’ottimo cross di Mattia De Sciglio permettendo ai bianconeri di ottenere la 16ema vittoria in 17 confronti, confermandosi dominatrice assoluta di questo campionato con 49 punti (8 punti di vantaggio sul Napoli). Per la Roma un ko pesante visto ...

