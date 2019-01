Quel disagio diventato pubblico | Di Francesco e il ' rumore dei nemici'

Gisele Bündchen e Quel disagio per la nudità : Passato a New York lo spettacolo di moda più atteso dell’anno, il Victoria’s Secret Fashion Show, uno degli storici Angels del marchio, Gisele Bündchen, 38 anni, torna a quel 2006 in cui decise di dire basta. Nella sua autobiografia dal titolo Lessons: My Path to a Meaningful Life, svela: «Per i primi 5 anni non ho avuto problemi a sfilare in intimo, ma più il tempo passava e meno mi sentivo a mio agio a camminare sulle passerelle in costume o ...