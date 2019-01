Il discorso di fine anno di Mattarella | auguri a tutti | anche agli immigrati Per il

Salvini - discorso di fine anno : 'Mattarella non poteva essere così esplicito - ma...'. Immigrati - la verità : Per Matteo Salvini 20 minuti dal balcone dell'albergo di Bormio dove ha festeggiato il Capodanno con la figlia. Il discorso di fine anno del Capitano, mezz'ora abbondante dopo quelli di Sergio ...

Salvini - discorso di fine anno : "Mattarella non poteva essere così esplicito - ma...". Immigrati - la verità : Per Matteo Salvini 20 minuti dal balcone dell'albergo di Bormio dove ha festeggiato il Capodanno con la figlia. Il discorso di fine anno del Capitano, mezz'ora abbondante dopo quelli di Sergio Mattarella e Beppe Grillo, è un'orgogliosa difesa dei questi mesi di governo. Leggi anche: Mattarella, il t

Il video del discorso di fine anno di Sergio Mattarella : Il suo quarto da quando è Presidente della Repubblica: si è occupato di molte questioni attuali e concrete, dalla legge sul no profit alle procedure parlamentari

Sergio Mattarella - il discorso di fine anno dal Quirinale : il testo integrale : Sono rimasto colpito da un episodio di cronaca recente, riferito dai media. Una signora di novant'anni, sentendosi sola nella notte di Natale, ha telefonato ai Carabinieri. Ho bisogno soltanto di ...

Mattarella nel discorso di fine anno : «Basta odio e timori - riscopriamo i buoni sentimenti» : Il presidente della Repubblica traccia un bilancio sul 2018. «La sicurezza è la condizione di un’esistenza serena». Il no alla «tassa sulla bontà» per il terzo settore. E sulla manovra: «Avere scongiurato la procedura d’infrazione dà fiducia e stabilità»

Sergio Mattarella - il testo integrale del discorso di fine anno : “Care concittadine e cari concittadini, siamo nel tempo dei social, in cui molti vivono connessi in rete e comunicano di continuo ciò che pensano e anche quel che fanno nella vita quotidiana. Tempi e abitudini cambiano ma questo appuntamento – nato decenni fa con il primo Presidente, Luigi Einaudi – non è un rito formale. Mi assegna il compito di rivolgere, a tutti voi, gli auguri per il nuovo anno: è un appuntamento ...

Mattarella nel discorso di fine anno : “Evitare tasse sulla bontà. Realtà del no profit sono rete preziosa di solidarietà” : “Vanne evitate ‘tasse sulla bontà‘”. Lo ha detto Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno. “Le Realtà del Terzo Settore, del No profit rappresentano una rete preziosa di solidarietà“, “hanno ben chiara la pari dignità di ogni persona e meritano maggiore sostegno da parte delle istituzioni, anche perché, sovente, suppliscono a lacune o a ritardi dello Stato negli interventi in aiuto dei più deboli, ...