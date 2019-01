Il colesterolo aumenta dopo le feste natalizie

Blastingnews

(Di martedì 1 gennaio 2019) I tanto attesi pranzi e cenoni dellerischiano non solo di farcire il girovita, ma di far innalzare anche i livelli di. Ad annunciarlo è uno studio di ricercatori danesi, che hanno posto sotto osservazione 25mila persone. Il campione ha mostrato un innalzamento dei valori ematici del 20% rispetto a quelli risultanti nel periodo estivo, cheno il rischio di malattie cardiovascolari di circa sei volte. Lo studio, condotto dai ricercatori dell'Università di Copenaghen e reso noto dalla rivista scientifica "Atherosclerosis", ha mostrato come,i cenoni ed i pranzi natalizi, i valori di colesterolemia aumentino di un quinto in nove persone su dieci.PerchèilL'aumento della colesterolemia è devuto al cibo grasso che si consuma in maggior quantità sotto le. La dottoressa Anne Langsted, del team di ricerca, è rimasta sorpresa ...