Diciamolo con una canzone | Dimmi che credi

(Di martedì 1 gennaio 2019)Al centro del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella della sera dell'ultimo anno ci sono stati i cosi detti "buoni sentimenti". Il nostro Presidente ha parlato cioè dell'esempio quotidiano della gente comune che tutti i giorni si prodiga per il sociale, per la solidarietà, rappresentando quel senso civico che purtroppo viene poco rilanciato in quel mondo parallelo -che non sempre è quello reale- diffuso attraverso il web ed i social in particolare.Mattarella ha detto agli italiani di non aver paura di manifestare i buoni sentimenti, che ci rendono tutti migliori. Un "ti voglio bene" in più non fa male a nessuno e se nell'universo social e televisivo dominano spesso astio, intolleranza ed insulto, come il classico incidente dell'altra corsia che spinge spesso gli automobilisti a rallentare e a provocare nuovi incidenti, il nostro Presidente ci spinge a ...