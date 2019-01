Concorso straordinario infanzia e primaria | primo accoglimento cautelare

MSA - Primo diplomato magistrale ammesso al Concorso straordinario infanzia/primaria : Ultime notizie 31/12 – Pubblichiamo un importante comunicato stampa inviatoci dall’Associazione degli insegnanti MSA a proposito dell’accoglimento da parte del Tar di Roma di un ricorso presentato da un insegnante diplomato magistrale, il quale sarà ammesso alla partecipazione del concorso straordinario infanzia/primaria. Ecco di seguito il testo integrale del comunicato. In data odierna il Tar di Roma ammette il Primo ...

Concorso straordinario - sedi e data della prova orale : Il 12 dicembre si è conclusa la presentazione delle domande per la partecipazione al Concorso straordinario per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della Scuola Primaria e dell’Infanzia. Da quanto reso noto è molto alto il numero delle domande pervenute. Si parla infatti di ben oltre 42.000 iscritti, con la Lombardia come regione col maggior numero di partecipanti (più di 8.000). Ma dove e quando si terrà la prova ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - 42mila domande : le novità : È scaduto il termine per presentare la domanda per partecipare al Concorso straordinario infanzia e primaria: sono pervenute ben 42.708 candidature. Le regioni che hanno registrato il numero di iscrizioni più alto rispetto alle altre, sono la regione Lombardia, che ha collezionato 8.955 domande di iscrizione, la regione Lazio con 3815 candidati e la regione Piemonte che si classifica sul podio in terza posizione, raccogliendo 3747 iscritti. Se ...

Concorso straordinario non è tutela dei diplomati magistrali : I diplomati magistrali stanno vivendo una fase di transizione con stati d’animo differenti. La questione sul piano giudiziario non è ancora chiusa, come dimostra il rinvio al prossimo 20 febbraio della nuova adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ai diplomati magistrali spetterebbero le Gae, soluzione ritenuta più ragionevole rispetto ad un Concorso limitato a pochi partecipanti. Il Coordinamento DMA Piemonte, in occasione delle ...

Concorso infanzia e primaria straordinario : la prova orale : Il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2018 ha avviato le procedure straordinarie per il Concorso infanzia e primaria previste dall’art. 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018, “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”. Il Concorso, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie speciale concorsi ...

Scuola : 42mila domande per il Concorso straordinario - almeno dieci anni per assumere tutti : Al termine della giornata del dodici dicembre sono risultati ben 42 mila i docenti iscritti per partecipare al concorso, chiamata anche sanatoria, per la Scuola dell'infanzia e della primaria ma, stando ai calcoli, per molti insegnanti si preannuncia una lunga attesa per il ruolo; si pensa addirittura che potranno passare anche dieci anni. Vediamo nel dettaglio i numeri e le informazioni utili da sapere. Lombardia, Lazio e Piemonte: boom di ...

Concorso straordinario infanzia e primaria : comunicato Miur e tabella domande : Si è conclusa la fase della presentazione delle domande per il Concorso straordinario (posti comuni e di sostegno) nella scuola dell’infanzia e primaria. In totale si tratta di ben 42.708 domande presentate. Il Miur ha emesso un comunicato sul sito ufficiale, in cui ha allegato la tabella con la suddivisione delle domande per regione. comunicato Miur Concorso straordinario “Si è conclusa la fase di candidatura al Concorso straordinario per ...

Scuola - 42mila domande per il Concorso straordinario : per assumerli tutti ci vorranno almeno dieci anni : L’hanno chiamato concorso straordinario, ma in realtà è una vera e propria sanatoria. Anzi, una lunga lista d’attesa in cui chi prende l’ultimo numero rischia di non essere chiamato mai. I diplomati magistrali che hanno presentato domanda di partecipazione al Ministero sono oltre 42mila in tutta Italia. Per assumerli tutti potrebbero volerci addirittura 10 anni: alcuni rischiano di vedere prima la pensione del posto fisso. LA SENTENZA E LA ...

Concorso straordinario infanzia e primaria : prova orale della durata di 30 minuti : Ultimi giorni utili per presentare domanda di ammissione al Concorso straordinario per infanzia e primaria, gli aspiranti docenti interessati, infatti, potranno presentare domanda online così come previsto dal bando fino alle ore 23.59 del 12 dicembre 2018 (stesso giorno in cui è fissata l’udienza per decidere in merito alla richiesta di inserimento nelle GaE dei diplomati magistrale). Al termine della fase di presentazione delle domande i ...

La Plenaria non ha effetti immediati sul Concorso straordinario : Si assiste sempre più spesso, sui vari gruppi social, a delle discussioni aperte da qualche portale scolastico circa la possibilità che la prossima Plenaria in calendario, fissata per il 12 dicembre p.v. possa impattare sullo svolgimento del prossimo concorso straordinario riservato ai diplomati magistrali e ai laureati in Scienze della Formazione Primaria. Sì ipotizzano scenari in cui i diplomati magistrali potrebbero essere confermati in Gae, ...

Concorso straordinario primaria e infanzia : FAQ Miur aggiornate al 7/12 : La prima FAQ Miur sul Concorso straordinario infanzia e primaria riguardava i diplomati magistrale assunti con riserva. In seguito ne sono state pubblicate altre, fino ad arivare in data odierna al numero 15. Vediamo quali sono le successive. Ricordiamo che la domanda di partecipazione online si preseta sul sito Istanze OnLine del Miur. C’è tempo fino alle ore 23.59 del 12 dicembre 2018. Faq Miur Concorso straordinario primaria e infanzia da 2 a ...

Concorso straordinario - al via le domande per far parte delle commissioni : Mentre i diplomati magistrali vanno ultimando le domande on line, sul Concorso si apre un’altra fase importante. Dal 7 al 21 dicembre sarà possibile presentare su Istanze on line la domanda per partecipare alle commissioni di valutazione. Dopo Natale conosceremo quanti docenti avranno accettato l’incarico di far parte delle commissioni esaminatrici per lo svolgimento del Concorso straordinario rivolto ai docenti della scuola primaria ...

Le risposte ai vostri quesiti - 4/12 : Concorso straordinario e decesso titolare : Continua la rubrica “Le risposte ai vostri quesiti” del 4/12 – Vi presentiamo in questo articolo le risposte ai quesiti dei nostri lettori, curata dal Prof. Luciano Scandura, responsabile dell’Associazione dei docenti MSA. Anonimo – 1° quesito Concorso Magistrale straordinario: per i docenti di ruolo il servizio deve essere specifico e svolto tra l’a.s. 2010/11 e l’a.s. 2017/18? Buongiorno, sono una maestra di scuola dell’infanzia assunta ...

Concorso straordinario primaria e infanzia : intervista al responsabile MSA scuola : Ultime notizie sul Concorso straordinario primaria e infanzia. Ecco per i lettori l’intervista al Prof. Luciano Scandura, responsabile MSA settore scuola. L’intervista al Prof. Scandura di MSA Settore scuola sul Concorso straordinario primaria e infanzia Il Miur ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per il Concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia. Le domande potranno essere presentate su Istanze on line ...