Che cosa ha detto Mattarella nel suo discorso di fine anno

Il 2019 inizia a tavola : cosa non manCherà : Il 2019 si prospetta un anno in cui si acquisirà maggiore consapevolezza del nutrirsi bene attraverso un"esplorazione di sapori e gusti che provengono da cucina lontane.Nella gastronomia internazionale ci sono degli ingredienti che non potranno mancare perché fondamentali per la nostra cultura. Ecco gli ingredienti di tendenza che saranno fondamentali per la nostra salute a tavola:1) Kasha: sostituto del grano soddisfa le esigenze di chi è ...

Inter-Napoli - arrestato il capo ultrà Marco «il Rosso» Chi è «È lui Che decide cosa fare» : L’accusa per l’imprenditore 34enne è di rissa aggravata e lesioni. Il suo nome era stato fatto da Luca Da Ros. Le motivazioni: «potere di influenza» sui tifosi a lui «subordinati» e «decisa ed esplicita reticenza rispetto alla ricostruzione dei fatti»

Roma - Monchi : ''CritiChe giuste - dobbiamo vincere qualcosa'' : Roma - 'I tifosi hanno ragione: quando uno tifa una squadra come la Roma, che è una squadra grande non solo in Italia ma in Europa, bisogna vincere qualcosa'. Il ds giallorosso Monchi, in un'...

Matteo Salvini - il forzista Andrea Cangini lo sfida : 'Leader solo sui social - cosa rischia tra qualChe tempo' : Conseguenza inevitabile: 'La politica viene naturalmente invogliata a fomentare le rivolte anziché a placarle e i politici sono spinti ad aderire ad ogni protesta , a sottoscrivere con un like ogni ...

Matteo Salvini - il forzista Andrea Cangini lo sfida : "Leader solo sui social - cosa rischia tra qualChe tempo" : "Matteo Salvini è leader solo sui social". I sondaggi certificano il trionfo del leghista nel gradimento popolare, ma c'è chi ancora ha il coraggio di sfidarlo in campo aperto. Andrea Cangini, giornalista e senatore di Forza Italia, scrive al direttore Alessandro Sallusti sul Giornale per criticare,

Il fisco Che verrà : cosa ci aspetta dopo Capodanno : Gennaio è il mese con cui comincia un nuovo anno… e con cui si cominciano a ottemperare tutti i doveri relativi al sistema fiscale. Non solo tasse, dunque, ma anche comunicazioni, dichiarazioni,...

Matteo Salvini - perché è lui il politico dell'anno : su cosa non può tradire adesso : Mettetela pure come volete, ma Salvini è in Italia l' uomo politico dell' anno. Ha saputo con pazienza e senza rotture laceranti trasformare un partito che sembrava in via di estinzione, in un partito nazionale, ma non nazionalistico, un partito «sovranista» che oggi ormai occupa il centro della vit

Infarto - perché gli italiani ignorano le malattie Che uccidono di più : cosa temono : È ancora il cancro la malattia più temuta in assoluto nel nostro Paese, messa al primo posto dal 78% degli intervistati, le percentuali variano molto poco se si guarda alle singole fasce d' età, e questa patologia è seguita, con il 47% delle risposte, dalle malattie neurodegenerative, come la demenz

Cosa prevede la manovra 2019 : la sCheda : Rimborsi per i risparmiatori truffati I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso: agli azionisti fino ...

Dal ruolo del Parlamento alle autonomie : Che cosa dirà Mattarella? : Non farà riferimenti diretti alla manovra approvata praticamente a scatola chiusa, ma riaffermerà la centralità del Parlamento. E forse indicherà al governo dei paletti sulla riforma delle autonomie ...

Che cosa vi augurate per il 2019? : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Che cosa può turbare l'economia mondiale nel 2019 : Il governo cinese ha fornito un certo grado di stimolo fiscale, anche se più con l'obiettivo di sostenere l'economia che di darle un impulso significativo. Se la questione commerciale dovesse ...

SCUOLA/ "Che cosa ci è accaduto - se gli studenti musulmani fanno il presepe insieme a noi?" : "La SCUOLA è un laboratorio di convivenza e per noi questo è perfettamente vero", scrive un'insegnante. Quando la diversità è una risorsa.

I dieci “Che cosa significa…?” più cercati su Google nel 2018 : Una carrellata rapida e sorprendente dei dieci "Che cosa significa...?" più ricercati su Google nel 2018, fra diritti civili, politica, musica trap, diritto costituzionale. Tanti interessi che sono davvero buone notizie sull'anno che arriva: con la parola cercata si affronta il concetto, col concetto trovato si affronta la vita.Continua a leggere