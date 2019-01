Botti di Capodanno | ignorati i divieti Molti feriti | grave una donna in Campania

Botti di Capodanno - otto feriti in Calabria : E' di otto feriti, nessuno dei quali in condizioni gravi, il bilancio dei danni provocati dai Botti di Capodanno in Calabria. Il maggior numero di persone che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei ...

Botti di Capodanno - nessun morto ma tanti feriti : 'primato' a Napoli con 37 casi critici : Sono 37 i feriti solo a Napoli e provincia, uno in meno dell'anno scorso, ma la città partenopea resta pur sempre quella che ha il maggior numero di persone che hanno riportato danni a causa dell'utilizzo azzardato di Botti e petardi a Capodanno. nessuna vittima per il sesto anno consecutivo, ma il bilancio d'insieme dopo la notte di San Silvestro assomiglia ancora troppo a un bollettino di guerra. Ovunque, nelle principali città italiane, sono ...

Botti di Capodanno - a Milano un 23enne perde un avambraccio. 37 feriti a Napoli Una 36enne è in fin di vita a Benevento : E’ stata festa nelle piazze di tutta Italia per l’inizio del nuovo anno. Nonostante i divieti, non sono mancati incidenti legati all’uso dei Botti. In provincia di Milano un giovane di 23 anni è in gravi condizioni dopo lo scoppio di un petardo che gli ha dilaniato le mani e ferito volto e testa. Il giovane, sottoposto a un intervento chirurgico nella notte, si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale milanese di Niguarda e ha ...

Botti di Capodanno : petardo in casa lanciato da una finestra - è divampato un incendio : Dieci persone, tra cui cinque bambini, che si trovavano una palazzina di via Forte dei Cavalleggeri a Livorno sono state soccorse verso le 2 dai volontari del 118, e alcune di loro trasferite a scopo precauzionale in ospedale per lieve intossicazione da fumi, a causa di un piccolo incendio di materiale in un corridoio condominiale dell’edificio. Le fiamme immediatamente spente, spiegano i vigili del fuoco, probabilmente sono state ...

GIUGLIANO - FURTO IN BANCA CON BOMBA CARTA/ Banditi sfruttano Botti Capodanno e sradicano bancomat : GIUGLIANO, FURTO in BANCA con BOMBA CARTA: Banditi sfruttano i botti di Capodanno per coprire il rumore dell'esplosione: bancomat recuperato, un arresto.

Capodanno - ignorato ovunque il divieto di Botti e petardi : donna ferita al petto da un razzo a Benevento - in quattro perdono una mano : In aumento gli interventi dei Vigili del Fuoco: 160 solo a Roma, decine i roghi di cassonetti e rifiuti